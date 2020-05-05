Громадська діячка та дитяча письменниця Лариса Ніцой жорстко розкритикувала подачу матеріалу онлайн-уроку для 11 класу на тему "Інтимна та громадянська лірика Ліни Костенко".

Зокрема, вона заявила, що навіть за часів СРСР патріотизму було більше, тож із України "толку не буде через таку освіту", яка є зараз. Думкою Ніцой поділилася на своїй сторінці у Facebook, де її пост зібрав понад 800 уподобань і більше сотні коментарів із підтримкою.

"Картинка уроку – вау! Натюнінгована Новопечерська школа. Технічні навороти, таке інше. Молода вчителька – супер! Усміхнена. Симпатична. Навчена. Слова від зубів відскакують. Пультик у руках. Все таке модне, сучасне, європейське. А зміст? Зміст де?" – поцікавилася вона.

Лариса Ніцой

Громадська діячка заявила, що насправді урок був ні про що. Крім цього, із побаченого вона зробила висновок, що українська освіта не дає нічого для громадянського становлення дітей.

"Нуль для патріотичних почуттів до своєї країни та нашої історії, космополітизм повний", – вважає Ніцой.

Водночас запевнила, що не висловлює претензій до вчительки, яка проводила онлайн-урок. Вона попросила її не "цькувати", адже та все зробила, як написано в програмі.

Фрагмент з онлайн-уроку "Інтимна та громадянська лірика Ліни Костенко" Скріншот із відео

"Хочете знати, як зникає Україна? Отак зникає. Непомітно. Через виховання просто людей. Не українців. Навіть такі геніальні твори, як "Маруся Чурай" так злизати – це ще треба вміти. Чергова освітня диверсія. Це я все про освіту, не про вчительку… Вона молоденька і талановита – її так навчили. І це страшно. А скільки в українській освіті ще диверсій проти України", – пише громадська діячка.

На її переконання, Міністерство освіти і науки, яке "злизує" патріотичні твори, потрібно розганяти, а програму викладання – переробляти.

"Суцільна гниль і боягузтво. При совку було більше патріотизму в програмі, ніж тепер", – констатувала Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З'ясувалося, що відеоуроки для українських школярів у рамках проєкту "Всеукраїнська школа-онлайн" виробляють працівники вітчизняних ТВ-медіа і продакшн-студій, включаючи "Квартал 95", "Мамахохотала" і Patriot.

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