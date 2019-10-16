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Нітрати і кишкова паличка: школи Києва потрапили в скандал через антисанітарію

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У трьох київських школах: навчальному закладі №42, гімназії "Київська Русь" та школі №332, через антисанітарію закрили харчоблоки.

Як повідомив керівник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, навчальні заклади знаходяться в Дарницькому та Дніпровському районах, пише ГолосUA.

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Під час перевірок в продуктах, які постачали в шкільні їдальні, було виявлено кишкову паличку та інші збудники інфекцій. Також зазначається, що в овочевих стравах виявлені нітрати.

"Держпродспоживслужби виявила в школах порушення гігієнічних вимог. Харчоблоки припинили свою діяльність, так як є загроза для життя і здоров'я дітей. Було прийнято рішення вилучити і знищити продукти. Зараз столична влада шукає шляхи для альтернативного харчування учнів в цих школах", – сказав Рубан.

Шкільна їдальня

Шкільна їдальня

Politeka

Як повідомляв OBOZREVATEL, у шкільній їдальні в Одесі учням подали обід з хробаками.

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Тема
Інциденти в школах
Особа
Олег Рубан
Місце
Україна Київ
Теги
конфлікт в школі скандал в школе
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Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
продукты мытые? нет, немытые)))
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