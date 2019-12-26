"Нищать своє здоров'я!" У школах Львова ввели серйозну заборону для учнів

У школа міста Львова заборонили продаж снеків і шкідливих для здоров’я дітей продуктів харчування.

Як повідомила пресслужба Львівської міської ради, таким чином 51 депутат підтримав електронну петицію, яку зареєстрував 30 вересня Андрій Волинець.

"Ми опрацювали асортимент буфетної продукції, яку ми будемо рекомендувати продавати у навчальних закладах нашого міста. І минулого тижня вже пробно у трьох школах відбувся продаж такої продукції", – наголосила начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

15 листопада петиція набрала необхідних 500 голосів. Автор відзначив, що діти у школах неконтрольовано вживають шкідливу їжу.

"Майже в кожній шкільній їдальні у вільному продажі для всіх дітей чіпси, снеки, вафлі, інші продукти з барвниками, емульгаторами та небезпечними добавками, які безжалісно нищать здоров'я наших дітей. Ні вчителям, ні керівництву шкіл до цього немає діла. Більше того, хтось з керівництва шкіл ще й непогано на цьому заробляє", – йдеться в тексті петиції.

Слід зазначити, що відповідні рішення також прийняли депутати Дніпра та Києва.

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