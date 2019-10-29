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"Німі на панщину ідуть..." Рабські умови праці вчителів обурили українців

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У мережі українців обурив булінг директора школи стосовно вчителів, яких змушують під час п'яти днів канікул бути присутніми на 16 методичних заходах.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Освітянин зазначив, що йому надіслали один з таких планів методичної роботи.

"Учителя, який не прийде, обов'язково будуть цькувати, вимагаючи пояснення, погрожуючи усіма можливими карами. Хоч, насправді, будь-яка методична робота є професійним навчанням працівників. А стаття 18 Закону України "Про освіту" гарантує, що людина має право на вільний вибір видів, форм такої професійної освіти", – прокоментував Лікарчук.

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За його словами, необхідність бути присутнім щодня на таких заходах можна назвати фізичним і психологічним насиллям. А участь у методичній роботі за примусом – рабством.

"Величезна кількість наших учителів живе за принципом, добре описаним Тарасом Шевченком: "Німі на панщину ідуть..." Методична робота може бути ефективною лише тоді, коли учитель має власну мотивацію до професійного навчання та удосконалення. Якщо вона відсутня, то або педагог мертвий, або він є рабом на галері", – додав Лікарчук.

Користувачів соцмережі обурила така поведінка директорів шкіл.

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"Інколи, сидячи на подібних заходах і слухаючи по декілька разів одне й теж, починаєш відчувати себе розумово відсталим", "Це мобінг з боку адміністрації. І він буде, поки самі вчителі також це приймають, мовчать, виконують", – написали в коментарях.

'Німі на панщину ідуть...' Рабські умови праці вчителів обурили українців

Скріншот коментарів

'Німі на панщину ідуть...' Рабські умови праці вчителів обурили українців

Скріншот коментарів

'Німі на панщину ідуть...' Рабські умови праці вчителів обурили українців

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, який буває булінг учителів.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
канікули булінг школа директор школи
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