'Німі на панщину ідуть...' Рабські умови праці вчителів обурили українців

У мережі українців обурив булінг директора школи стосовно вчителів, яких змушують під час п'яти днів канікул бути присутніми на 16 методичних заходах.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Освітянин зазначив, що йому надіслали один з таких планів методичної роботи.

"Учителя, який не прийде, обов'язково будуть цькувати, вимагаючи пояснення, погрожуючи усіма можливими карами. Хоч, насправді, будь-яка методична робота є професійним навчанням працівників. А стаття 18 Закону України "Про освіту" гарантує, що людина має право на вільний вибір видів, форм такої професійної освіти", – прокоментував Лікарчук.

За його словами, необхідність бути присутнім щодня на таких заходах можна назвати фізичним і психологічним насиллям. А участь у методичній роботі за примусом – рабством.

"Величезна кількість наших учителів живе за принципом, добре описаним Тарасом Шевченком: "Німі на панщину ідуть..." Методична робота може бути ефективною лише тоді, коли учитель має власну мотивацію до професійного навчання та удосконалення. Якщо вона відсутня, то або педагог мертвий, або він є рабом на галері", – додав Лікарчук.

Користувачів соцмережі обурила така поведінка директорів шкіл.

"Інколи, сидячи на подібних заходах і слухаючи по декілька разів одне й теж, починаєш відчувати себе розумово відсталим", "Це мобінг з боку адміністрації. І він буде, поки самі вчителі також це приймають, мовчать, виконують", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, який буває булінг учителів.

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