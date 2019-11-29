Ні радянським школам! В Україні вдалися до радикальних кроків

З 2021 року в Україні будуть використовувати сучасні підходи та безпечні інноваційні матеріали під час проєктування навчальних закладів.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк. Також вона показала як приклад школу в Данії, яка не схожа на навчальні заклади в Україні (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Наші державні навчальні установи традиційно будувалися за застарілими радянськими зразками: коробка-школа, невеликі класи, довгі вузькі коридори, багато холодного світла. Але це не означає, що в таких умовах діти навчитимуться завжди", – наголосила Шуляк.

Тому в Україні запровадять параметричний метод у будівництві. Уже з 2021 року проєктувальники використовуватимуть сучасні підходи до створення об'єктів, а також інноваційні матеріали, що є не лише якіснішими, а й безпечнішими.

Школа в Данії Facebook Olena Shuliak

Школа в Данії Facebook Olena Shuliak

Школа в Данії Facebook Olena Shuliak

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка освіти Ганна Новосад пообіцяла побудувати 100 садків і 100 шкіл.

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