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Ні радянським школам! В Україні вдалися до радикальних кроків

3.2т
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З 2021 року в Україні будуть використовувати сучасні підходи та безпечні інноваційні матеріали під час проєктування навчальних закладів.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк. Також вона показала як приклад школу в Данії, яка не схожа на навчальні заклади в Україні (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Наші державні навчальні установи традиційно будувалися за застарілими радянськими зразками: коробка-школа, невеликі класи, довгі вузькі коридори, багато холодного світла. Але це не означає, що в таких умовах діти навчитимуться завжди", – наголосила Шуляк.

Тому в Україні запровадять параметричний метод у будівництві. Уже з 2021 року проєктувальники використовуватимуть сучасні підходи до створення об'єктів, а також інноваційні матеріали, що є не лише якіснішими, а й безпечнішими.

Школа в Данії

Школа в Данії

Facebook Olena Shuliak

Школа в Данії

Школа в Данії

Facebook Olena Shuliak

Школа в Данії

Школа в Данії

Facebook Olena Shuliak

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка освіти Ганна Новосад пообіцяла побудувати 100 садків і 100 шкіл.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна
Теги
будівництво школа
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
строить видимо будут в вымышленном отдельно "построенном" городе-курорте, который обещал построить фееричный клоун с казино и 5*отелями, и ездить в эти школы видимо будут на гиперлупах.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А как из кизяков такую школу построить?
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Енсен Рома
Енсен Рома
СМЕШНО .ОНИ У НАС ТОЛЬКО ЗАКРЫВАЮТСЯ.НИКТО СТРОИТЬ ИХ НЕ БУДЕТ
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