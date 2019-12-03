Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Ні – прибиранню класів учнями!" В Україні закликали позбутися шкільних традицій

1.5т
Читати матеріал російською

Освітній експерт Сергій Дятленко закликав позбутися шкільних традицій, таких як прибирання класів учнями, приносити квіти на екзамени та просити дозволу вийти з класу.

Педагог провів опитування, в якому взяли участь 484 особи. Так, найбільше українці хочуть, щоб у школах зникла традиція зустрічати вчителів, які приїхали на семінар, піснями і віршами, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"За захоронення такої традиції висловилося 390 учасників, що склало трохи більше 80%. Таке ставлення може свідчити про те, що якщо хтось іще змушує дітей вчити гарні слова та чекати гостей у холі в парадній формі, то варто скасувати це вже від завтра!" – наголосив Дятленко на Facebook-сторінці.

Новини
Двійку за чергування! Вибрик вчительки зі Львова не на жарт обурив мережу

За його словами, також слід порушувати традицію вітати вчителів із Міжнародним жіночим днем, чергувати по школі та вставати, коли заходить педагог.

В Україні закликали позбутися шкільних традицій

В Україні закликали позбутися шкільних традицій

inlviv.in.ua

"Я був у ролі тих, хто виступав у біленькій сорочечці перед гостями підсумкових річних зборів колгоспників, хто тренував дітей для виступу перед учасниками семінару директорів. Але найважче почуваюся по той бік дійства. Адже жалощі переплітаються з розпачем і соромом", – додав Дятленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, юрист пояснив, як захистити права дитини, якщо її змушують прибирати у школі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа традиции викладач
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
3
Смішно
5
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы