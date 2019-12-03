"Ні – прибиранню класів учнями!" В Україні закликали позбутися шкільних традицій

Освітній експерт Сергій Дятленко закликав позбутися шкільних традицій, таких як прибирання класів учнями, приносити квіти на екзамени та просити дозволу вийти з класу.

Педагог провів опитування, в якому взяли участь 484 особи. Так, найбільше українці хочуть, щоб у школах зникла традиція зустрічати вчителів, які приїхали на семінар, піснями і віршами, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"За захоронення такої традиції висловилося 390 учасників, що склало трохи більше 80%. Таке ставлення може свідчити про те, що якщо хтось іще змушує дітей вчити гарні слова та чекати гостей у холі в парадній формі, то варто скасувати це вже від завтра!" – наголосив Дятленко на Facebook-сторінці.

За його словами, також слід порушувати традицію вітати вчителів із Міжнародним жіночим днем, чергувати по школі та вставати, коли заходить педагог.

В Україні закликали позбутися шкільних традицій inlviv.in.ua

"Я був у ролі тих, хто виступав у біленькій сорочечці перед гостями підсумкових річних зборів колгоспників, хто тренував дітей для виступу перед учасниками семінару директорів. Але найважче почуваюся по той бік дійства. Адже жалощі переплітаються з розпачем і соромом", – додав Дятленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, юрист пояснив, як захистити права дитини, якщо її змушують прибирати у школі.

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