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Скандал зі школярем на інвалідному візку в Чернігові отримав несподіваний фінал. Відео

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Після гучного скандалу в чернігівській школі №11, де хлопцю з інвалідністю заборонили виконувати танок на випускному вечорі, дирекція закладу все-таки погодила танець. Проте діти відмовились і виступили в ліцеї №15, де навчається школяр.

Як ідеться в сюжеті телеканалу "Новий Чернігів", довгоочікуваний танець Єви Шестак і Даниїла Гірчука зірвав овації, а глядачі протягом всього номеру аплодували стоячи (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вчора у мене був випускний, але я забрала тільки атестат. Після ми святкували в родинному колі. Сьогодні дуже багато людей прийшли нас підтримати", – розповіла Шестак.

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Партнер дівчини по спортивних танцях додав, що йому приємно виступати перед такою публікою. Адже на випускному зібралися приязні люди, усі посміхаються і вітаються.

Свій танець пара готувала декілька місяців. Разом із тренером ретельно відпрацьовували кожен рух запальної румби.

"Ми вже кілька днів, коли виїжджаємо в місто, то до нас підходять незнайомі люди і кажуть синові, що він молодець, так тримати", – зазначила Ірина Гірчук, мама Даниїла.

Танець на інвалідному візку

Танець на інвалідному візку

Освіторія

Директор ліцею №15 Олена Жовтопляс пишається своїм учнем, адже хлопець виступає на кожному святі в школі.

"Коли я дізналася, що Даня хоче привітати і наших випускників, і випускників колегіуму, я його запросила на свято нашого закладу разом зі своєю партнеркою. Вони дуже гарно танцюють", – розповіла заступник директора з виховної роботи ліцею №15 Людмила Іванова.

Єва та Даниїл з родиною

Єва та Даниїл з родиною

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернігові керівництво місцевого ліцею заборонило своїй учениці на випускному вечорі танцювати з хлопцем на інвалідному візку. Згодом вчителі почали виправдовуватись і звинувачувати дівчину, яка запропонувала виступ.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
УкраїнаЧернігів
Теги
скандал в школеконфлікт в школі
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