Нездатність до навчання: названі основні ознаки

Коли діти приходять у школу, у них часто виникають проблеми з певними предметами, письмом або читанням, однак це не може означати те, що у дитини нездатність до навчання. Давайте розглянемо основні ознаки, які допоможуть зрозуміти батькам, що пора звернутися до фахівця.
NICHD написав інформацію про головні ознаки нездатності дитини до навчання, ось основні з них:
Проблеми з читанням і/або листом
Незграбність
Проблеми з математикою
Неуважність
Погана пам'ять
Неорганізованість
Також разом з цим виявляються такі моменти:
Дитина не здатна сконцентруватися на інформації, він постійно переключається на інші речі і не запам'ятовує майже нічого з пройденого.
Не може сформулювати виразну пропозицію, постійно збивається і використовує слова паразити.
Вчителі скаржаться на неуспішність
Каже простими і короткими реченнями, пропускає слова
Проблеми з розумінням слів або понять
Дані фактори є першим дзвіночком, однак це далеко не означає те, що пора ставити вашій дитині діагноз. Якщо вам здається, що йому важко дається навчання, то зверніться до фахівця-психолога, який допоможе розібратися в даній ситуації.
Школяр
LiveJournal
Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як допомогти дитині успішно повернутися до навчання.
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