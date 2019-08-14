Нездатність до навчання: названі основні ознаки

Коли діти приходять у школу, у них часто виникають проблеми з певними предметами, письмом або читанням, однак це не може означати те, що у дитини нездатність до навчання. Давайте розглянемо основні ознаки, які допоможуть зрозуміти батькам, що пора звернутися до фахівця.

NICHD написав інформацію про головні ознаки нездатності дитини до навчання, ось основні з них:

Проблеми з читанням і/або листом

Незграбність

Проблеми з математикою

Неуважність

Погана пам'ять

Неорганізованість

Також разом з цим виявляються такі моменти:

Дитина не здатна сконцентруватися на інформації, він постійно переключається на інші речі і не запам'ятовує майже нічого з пройденого. Не може сформулювати виразну пропозицію, постійно збивається і використовує слова паразити. Вчителі скаржаться на неуспішність Каже простими і короткими реченнями, пропускає слова Проблеми з розумінням слів або понять

Дані фактори є першим дзвіночком, однак це далеко не означає те, що пора ставити вашій дитині діагноз. Якщо вам здається, що йому важко дається навчання, то зверніться до фахівця-психолога, який допоможе розібратися в даній ситуації.

Школяр LiveJournal

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як допомогти дитині успішно повернутися до навчання.

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