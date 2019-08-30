Незамінні вчителі: як оплачується заміна колег у школі

"Я вчитель англійської мови. Звісно, у нашій школі класи поділені на групи і у випадку, коли колега хворіє, я її заміняю і проводжу урок у всього класу. Але мені не оплачують такої заміни. Чи це законно?"

Щойно Фонд Максима Степанова почав працювати над онлайн проектом юридичної підтримки вчителів PRO.Школу, як до пошти посипалися листи з питаннями про оплату замін колег. Звісно, здавалося б, тут усе логічно – якщо ти працюєш за когось, то маєш отримувати за це грошову компенсацію. Але, як виявилося, закон має свої особливі випадки, та й далеко не всі педагоги можуть зрозуміти і розібратися, що написано в самому законі. Адже часто тлумачення подібних текстів під силу лише юристам.

Що ж робити, якщо доводиться заміняти колегу та як отримати гідну компенсацію? А що коли ти вчитель фізики, а тобі наказують заміняти викладача географії? Або доводиться об’єднувати клас на уроках фізкультури чи англійської, бо учитель пів групи захворів? Питань та нюансів багато. Як же отримати виплати за додаткове навантаження?

Час – це гроші

Це логічна формула: якщо зарплата вчителів залежить від кількості робочих годин, то кожна додаткова година приносить додаткові гроші. І дійсно Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (яку ще називають Інструкція №102 за Наказом МОН) чітко говорить про правила нарахування оплати за заміну колег:

Якщо вам доводиться заміняти вчителя, ви отримуєте погодинну оплату за кожен проведений урок.

Якщо ж проводити заміну доводиться більше, ніж 2 місяці, то вам нараховується платня згідно з тарифікацією від першого уроку-заміни.

Тобто, якщо вчитель захворів або мусить пропустити свій урок, директор школи та адміністрація повинні знайти йому заміну і оплатити її. Але тут варто бути дуже уважним, адже погодинна оплата та тарифікована суттєво відрізняються. Тому, якщо раптом, вчителю доводиться працювати на заміні від 2-х місяців – необхідно вимагати тарифікованої оплати, адже це зовсім інші гроші.

"Я замінюю важко хвору колегу від березня місяця. Зараз уже початок нового навчального року, а мені досі ніхто не змінив ставку. Чи можу я вимагати перегляду зарплатні або відмовитися від заміни?" – подібних питань досить багато і варто чітко обговорювати з адміністрацією школи довгострокові заміни. Адже закон говорить наступне:

"При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв'язку з хворобою або з інших причин вчителів, яке тривало не більше двох місяців, здійснюється погодинна оплата праці.

Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці учителя провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції, а саме, шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навчальне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень".

(Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України 15 квітня 1993 року № 102.)

Вчитель на заміні dw.com

Моя чужа робота

Що ж робити, коли у школи не вистачає кадрів і на заміну викликають колег з інших дисциплін? Наприклад, учителя української мови необхідно замінити на три тижні і інші спеціалісти не можуть взяти його уроки? У такому випадку, директор може призначити на заміну будь-якого вчителя іншого предмету – наприклад, географії. За умови, що його робочі години дозволяють взяти це навантаження. Це не значить, що географ читатиме диктанти. Відбувається заміна уроків – замість української мови дітям читатимуть географію, а коли повернеться учитель-мовник, він забере години географії на свої уроки, доки не вичитає весь пропущений матеріал.

Це свого роду перепланування і на кількість годин вчителя воно не впливає. Тому таку заміну ніхто не оплачує:

"Учителі з інших дисциплін, заміняючи тимчасово відсутніх колег, виконують програму зі свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні години учителю, який нині відсутній, для виконання пропущеної програми. У такому випадку учителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги, додаткова оплата не провадиться" (там само).

А що з випадками поділу класи на групи? Як виявилося, існує лише Наказ №128 Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів, але він не регулює заміни вчителів у цих групах. Тому доводиться знову брати до рук Інструкцію та дивуватися тому що в ній написано. А саме – заміну вчителів іноземних мов не оплачують.

Чому ж немає доплати за заміну, якщо доводиться вести урок за колегу? Здавалося б, кількість дітей більша, а значить – і навантаження більше. Але кількість робочих годин від цього не збільшується, а оплачують виключно додатково проведені уроки.

Тобто виходить, що учитель читає той самий урок у той самий же час, щоправда, не для половини класу, а для всього. Саме тому за графіком робочих годин змін немає, а значить – немає і виплат. Несправедливо? Але поки що з цим ніяк не посперечатися. Є світло у кінці тунелю і в цій історії, якщо заміна тривала, то можна говорити з адміністраціює про надбавку:

"Керівникам навчальних закладів надано право встановлювати працівникам надбавку в розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати) за складність і напруженість у роботі".

(Пункт 4 Наказу МОН від 26.09.2005 р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ")

Але директор школи має право самостійно вирішувати, кому платити надбавку, а кому ні – і тут уже діє суто людський фактор.

Більше тягнеш – більше платять

Заміна – це не лише урок замість колеги. Часто доводиться перевіряти диктанти, домашні завдання, навіть писати контрольні чи взагалі проводити класні збори. Що робити у таких випадках та чи мусить взагалі вчитель на заміні усім цим займатися? Закон тут на стороні педагогів. У випадку довгострокової заміни – а це, як ми вже знаємо, термін від 2-х місяців – учитель має давати контрольні, перевіряти роботи та все інше. Адже він отримуватиме тарифіковану платню. Якщо ж компенсація погодинна, то ніхто не зобов’язаний брати на себе додаткову роботу безкоштовно. За перевірку зошиті та проведення будь-яких робіт нараховують додаткову плату. Звісно, не можна відкидати і питання морального кодексу та взаємодії із колегами – якщо вчитель готовий безкоштовно брати на себе термінову роботу друзів – ніхто не забороняє.

Якщо на заміні доводиться виконувати обов’язки класного керівника, це теж додатково обговорюється із адміністрацією, фіксується заявою та додатковою оплатою. І це варто пам’ятати.

"Я змушена бути класним керівником, поки моя колега хворіє. І це пекельна робота, бо мені вистачає мого навантаження та робочих годин. Але директор просто поставив мене перед фактом. Інколи вечорами я хочу рвати на собі волосся, бо нічого не встигаю і не можу нікому пожалітися."

Заміна – правила комфортної роботи

Якщо ви хочете, щоб вам вчасно і повністю оплатили заміну, необхідно пам’ятати прості правила і нагадувати їх собі.

1. Кожен навчальний заклад має "Журнал обліку пропущених і замінених уроків". І за інформацію в ньому відповідає Заступник директора з навчальної роботи.

2. Усі записи в Журналі та класному журналі необхідно вести своєчасно, чітко та вказувати всі уроки, які заміняли, додаткові роботи, домашні завдання тощо.

3. Кількість уроків, які заміняли, має збігатися з обліком у класному журналі уроків, які провели.

4. Окрім того необхідно ставити свій підпис навпроти кожного уроку та відмічати їх у "Табелі обліку використання робочого часу".

5. Чітко обговорюйте період заміни і потім повертайтеся до нових дат, якщо вчитель досі не може вийти на роботу.

6. Обговорюйте додаткове навантаження та все фіксуйте документально – заявами та актами. Наприклад, якщо від вас вимагають виконувати обов’язки класного керівника.

7. Коли період заміни триватиме довше 2-х місяців, учитель має просити перегляду оплати заміни згідно з тарифікацією.

8. Не об’єднуйте групи в один клас з власної ініціативи, дочекайтеся наказу адміністрації та документального підтвердження.

9. І на останок – ретельно вивчіть Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. Хто знає, можливо, ви знайдете там багато корисної і досі невідомої вам інформації.

До речі, додаток №8 до Інструкції коротко говорить про обов’язкову доплату і надбавку "за виконання обов'язків терміново відсутнього працівника" і окрім цього – "за збільшення обсягів виконуваних робіт". Тому, звісно, школа має вповні оплачувати заміни і вчителям варто досконально знати свої права. Певно, програма НУШ торкнеться і питань заміни та полегшить цей процес. Але поки варто сподіватися лише на обізнаність самих педагогів та лояльну політику шкільних адміністрацій. Минулого разу в блозі PRO.Школу ми говорили про права вчителя і чому він завжди винен. Якщо у вас є будь-які питання, пишіть нам на proshkolu.com.

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