Невідомий влаштував НП у школі на Київщині: багато постраждалих

У академічному ліцеї міста Сквира Київської області невідомий розпилив сльозогінний газ на першому поверсі закладу, унаслідок чого госпіталізували 16 дітей віком від 6 до 15 років.

Як повідомили в пресслужбі поліції Київщини, усіх учнів евакуювали з місця події, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, працівники ювенальної превенції, рятувальники та медики. На сьогодні (19 лютого. – Ред.) навчальний процес припинено", – йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що школа не працюватиме і 20 лютого. У ліцеї оголошено санітарний день. Поліція розпочала розшуки винуватця інциденту, аби притягнути його до відповідальності

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школі Києва розпилили газ, унаслідок чого постраждали 10 дітей.

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