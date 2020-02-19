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Невідомий влаштував НП у школі на Київщині: багато постраждалих

1.7т
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У академічному ліцеї міста Сквира Київської області невідомий розпилив сльозогінний газ на першому поверсі закладу, унаслідок чого госпіталізували 16 дітей віком від 6 до 15 років.

Як повідомили в пресслужбі поліції Київщини, усіх учнів евакуювали з місця події, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, працівники ювенальної превенції, рятувальники та медики. На сьогодні (19 лютого. – Ред.) навчальний процес припинено", – йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що школа не працюватиме і 20 лютого. У ліцеї оголошено санітарний день. Поліція розпочала розшуки винуватця інциденту, аби притягнути його до відповідальності

Невідомий влаштував НП у школі на Київщині: є постраждалі

Невідомий влаштував НП у школі на Київщині: є постраждалі

kv.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школі Києва розпилили газ, унаслідок чого постраждали 10 дітей.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Новини Києва та Київської області Інциденти в школах
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України діти скандал в школе евакуація
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