Несподівані речі, які знадобляться в гуртожитку

Зовсім скоро почнеться навчання, а це значить, що студенти, які вступили до вишів далеко від будинку, поселяться в гуртожитки. Багато хто задається питанням, що ж взяти з собою такого, що зробить кімнату комфортним місцем для життя. Це нездійсненне завдання: покласти всі речі свого життя в кілька валіз, тому що, як знає кожен, хто коли-небудь раніше збирав речі, ви завжди щось забудете.

Mybaggage зібрав маленький список важливих речей, які потрібно взяти з собою, тоді ви нічого не забудете.

1. Ошатний костюм

Ну це ж студентське життя! З дискотеками, святами та офіційними заходами. Як же тут без ошатного костюма на будь-який випадок життя?

Обов'язково підготуйте собі пару красивих нарядів, щоб з гордо піднятою головою ходити на будь-яку подію.

2. Відкривачка для пляшок і штопор

Без зайвих слів, ці дві речі зроблять вас другом для кожного. Навіть якщо ви не п'єте, беріть з собою і отримуйте безліч компліментів в свою сторону.

3. Вішалки

Обов'язково візьміть з собою вішалки, щоб не закидати стілець кілограмами м'ятого одягу. Вам буде простіше знайти свій одяг, він буде не таким м'ятим і вам буде легше комбінувати.

4. Постільна білизна

Повірте, побачивши університетську постільну білизну, вам швидше захочеться спати на підлозі, ніж лежати на такому ліжку. Краще будьте завбачливі і візьміть постільну білизну з дому, або купіть нову.

5. Організатор для речей

Кімнати в гуртожитках маленькі, розраховані на кілька людей, тому доречно буде купити органайзер для речей, який допоможе вам зручно вмістити свої речі.

6. Беруші

Те, що зараз здається непотрібним, може стати порятунком на весь навчальний рік. Беруші вже точно знадобляться, особливо в той момент, коли у вас галасливі сусіди і сесія на носі.

7. Додаткові USB-кабелі

Коли ваш USB-кабель безслідно зникне, ви будете вдячні долі, за те, що взяли запасний.

8. Тапочки

Візьміть з собою тапочки, щоб не було потрібно в поспіху одягати кросівки кожен раз, коли ви виходите з кімнати.

гуртожиток Студвей-можливості

9. Пральний порошок

Можете купити на місці або взяти з дому, але очевидно, що він обов'язково вам знадобиться

10. Грілка

Грілка вам потрібна обов'язково, так як за час проживання в гуртожитку ви забудете, що означає повноцінне опалення.

11. Аптечка

Зберіть аптечку швидкої допомоги (або попросіть маму). Вона допоможе зберігати спокій при непередбачених обставинах.

12. Ножиці

Ви здивуєтеся, але вам дійсно буде складно знайти нормальні ножиці, коли вони знадобляться. Візьміть їх заздалегідь.

13. Фотографії та постери

Різні фотографії, постери або вирізки з журналів допоможуть вам прикрасити свою кімнату і зроблять її більш затишною.

14. М'які кнопки

М'які кнопки допоможуть вам наклеїти картинки на ваші стіни, приклеїти шпалери і зремонтувати половину вашої кімнати.

15. Док-станція для iPod або колонки

Ця річ зробить вас найпопулярнішою людиною на планеті.

16. Зручний одяг і піжама

Тут все зрозуміло. Практично, зручно, а зараз навіть модно.

17. Щось, що допоможе розважитися компанією

Це може бути настільна гра, карти або музичний інструмент, якщо звичайно вмієш грати. Це може зробити тебе дуже затребуваною людиною в гуртожитку.

18. Дзеркало

Щоб не стояти в туалеті і фарбуватися, краще запастися своїм дзеркалом.

19. Подовжувачі

Подовжувачі вам точно знадобляться, так як розеток вам буде вічно не вистачати, а провід не буде діставати до вашого ліжка.

20. Судочки

Судочки потрібні, щоб зберігати їжу в холодильнику або брати її з собою на навчання. Коротше кажучи, потрібна річ!

речі dzudzylo.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, оприлюднені фото кумедних ситуацій з життя студентів.

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