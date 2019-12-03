Керівник Держстату та міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет оприлюднив абсурдну інформацію про те, як виші на основі даних, зібраних у Міністерстві освіти, роблять звіти і надсилають знову МОН.
Як написав Дубілет у своєму Telegram-каналі, працівник вищого навчального закладу заходить у програму, яка належить Міносвіти, і виводить звідти дані, пише Моя Школа OBOZREVATEL.
Потім працівник вручну передруковує ці дані і відправляє в Держстат звичайною поштою. Працівники отримують цей звіт і вручну вносять у свою систему. А потім Держстат знову передає ці дані до Міністерства освіти.
"Таким чином, великий масив інформації вивантажується із системи МОН, робить велике коло, кілька разів вноситься вручну і надсилається поштою, щоб знову прийти у МОН! Ось така бюрократія – безглузда і нещадна", – наголосив Дубілет.
Нещадна бюрократія: в Міносвіти виявили кругообіг абсурду
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що МОН вирішило реформувати шкільну освіту "в борг".
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