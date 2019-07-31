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Немає вакцинації від кору – не студент: у вишах Тернополя підготували нововведення

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Тернопільські заклади вищої освіти перевірятимуть в студентів довідки на щеплення від кору.

Як пише TernopilTravel, таке нововведення підготували за рекомендацією медиків. З початком навчального року в місті очікують новий спалах кору.

Заступник начальника міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення з лікувальної роботи Ольга Ярмоленко попередила про необхідність таких довідок у всіх студентів, особливо якщо вони планують проживати в гуртожитку.

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“Прийнято додаткове рішення звернутися до керівників вищих навчальних закладів, щоб студенти, які виявили бажання навчатися в наших вищих навчальних закладах, у тому числі іноземні студенти, мали довідки про проведення щеплення", – зазначила Ярмоленко.

Якщо в студента немає щеплень, він може зробити їх в комунальному закладі Тернополя "Центр первинної медико-санітарної допомоги".

Кір

Кір

ТВА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Німеччина ухвалила закон про обов'язкові щеплення від кору для дітей.

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Місце
Україна Тернопіль
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
ату их францюватых
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