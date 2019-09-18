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"Немає бюджету": стали відомі відмінності навчання у вишах Британії та України

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У Британії студент самостійно складає свій розклад, обирає теми та предмети, які цікаві саме йому. Університети не нав’язують навчальні програми та плани, як це роблять в Україні.

Відмінністю є й те, що бакалаврат триває три роки, замість українських чотирьох, а магістратура – лише рік, пишуть Факти ICTV.

"В університетах Великої Британії немає бюджетної форми навчання. Тому є два варіанти: платити повну вартість або плідно працювати та просити призначення стипендії з університетських фондів, державних чи міжнародних освітніх програм", – йдеться в повідомленні.

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Середня вартість навчання у британських вишах обійдеться в £20 тисяч за рік або 600 тисяч грн. Зазначається, що стипендія Chevening для магістерських програм передбачена як для британців, так і для студентів з інших країн.

Також у британських університетах не беруть хабарів. Студент отримує такий бал, на який він склав предмет. Вступити до університету в Лондоні можуть студенти з інших країн. Часто навіть не потрібно їхати на вступні іспити, бо усе можна зробити через інтернет.

Навчання

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Місце
Великобританія
Тег
освіта
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