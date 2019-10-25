Недолік сну впливає на успішність школярів і студентів – дослідження

Науковці довели, чим довше і міцніше учень спить протягом навчального року, тим краще це позначається на його успішності.

Такий експеримент провели вчені серед учнів Массачусетського технологічного інституту (США). Їм видали фітнес-браслети, щоб відстежити, як активність студентів пов’язана з їх успішністю. На подив дослідників, експеримент не показав ніякої залежності між заняттями спортом і успіхами дітей у навчанні, пише Ukrhealth з посиланням на журнал Science of Learning.

Щоб успішність в школярів і студентів була кращою, важливо було не просто добре виспатися перед іспитом, щоб отримати позитивну відмітку, а саме мати повноцінний сон протягом року.

Також вчені виявили, що на хороші оцінки впливає і той час, коли учень відходить до сну. Якщо молоді люди регулярно вирушали спати після другої години ночі, то незабаром їх успішність починала падати.

Сон Центр сімейної медицини

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені розповіли, як успіх батьків впливає на наполегливість дітей в шкільні роки.

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