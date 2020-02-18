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Неадекватний школяр влаштував на камеру бійку з вчителькою. Відео

2.5т
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В одній зі шкіл Псковської області (Росія) учень вдарив вчительку математики після того, як та висмикнула з-під нього стілець.

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "360tv.ru". На кадрах видно, як від удару по обличчю вчителька падає на підлогу, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Завис" у телефоні: у Росії вчитель на камеру влаштував бійку з учнем

Підліток на уроці поводив себе неадекватно: розгойдувався на стільці, запалював вогонь і направляв запальничку в сторону вчительки. Жінка не витримала і різко висмикнула стілець з-під підлітка. Хлопець впав, проте швидко встав і завдав декілька ударів вчительці по обличчю.

Школяр влаштував на камеру бійку з вчителькою. Відео

Школяр влаштував на камеру бійку з вчителькою. Відео

За інформацією каналу, школяра відправили в місцеву психіатричну клініку. У школі розповіли, що він зараз "на лікарняному", а вчителька до нього претензій не має.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Херсонщині батько школяра побив невинного вчителя.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія Псков
Теги
викладач Новини Росії конфлікт в школі скандал в школе
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