Неадекватний школяр влаштував на камеру бійку з вчителькою. Відео

В одній зі шкіл Псковської області (Росія) учень вдарив вчительку математики після того, як та висмикнула з-під нього стілець.

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "360tv.ru". На кадрах видно, як від удару по обличчю вчителька падає на підлогу, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Підліток на уроці поводив себе неадекватно: розгойдувався на стільці, запалював вогонь і направляв запальничку в сторону вчительки. Жінка не витримала і різко висмикнула стілець з-під підлітка. Хлопець впав, проте швидко встав і завдав декілька ударів вчительці по обличчю.

Школяр влаштував на камеру бійку з вчителькою. Відео

За інформацією каналу, школяра відправили в місцеву психіатричну клініку. У школі розповіли, що він зараз "на лікарняному", а вчителька до нього претензій не має.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Херсонщині батько школяра побив невинного вчителя.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.