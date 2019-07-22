"Не зможуть вступити до ВНЗ": на Луганщині студентам коледжу видали фальшиві дипломи

У "Лисичанському медичному коледжі" в Луганській області 23 студентам видали фальшиві дипломи: вони не зможуть вступити до ВНЗ.

Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський у коментарі журналісту УНН.

"До мене звернулися студенти комунального закладу "Лисичанський медичний коледж": там усій групі видали фальшиві дипломи, де не має реєстраційного номера. І тепер 23 людини не можуть вступити до ВНЗ, тому що їх дипломи сфальсифіковані", – сказав Лисянський.

Студенти

За його словами, у поліції відмовились приймати заяву студентів.

"Це комунальний заклад, він відноситься до Облдержадміністрації і діти навчалися на бюджеті", – додав Лисянський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція розслідувала справу про фіктивне навчанні іноземних студентів на базі Дніпропетровської медакадемії.

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