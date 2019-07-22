Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Не зможуть вступити до ВНЗ": на Луганщині студентам коледжу видали фальшиві дипломи

1.6т Читати матеріал російською

У "Лисичанському медичному коледжі" в Луганській області 23 студентам видали фальшиві дипломи: вони не зможуть вступити до ВНЗ.

Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський у коментарі журналісту УНН.

"До мене звернулися студенти комунального закладу "Лисичанський медичний коледж": там усій групі видали фальшиві дипломи, де не має реєстраційного номера. І тепер 23 людини не можуть вступити до ВНЗ, тому що їх дипломи сфальсифіковані", – сказав Лисянський.

Студенти

Студенти

За його словами, у поліції відмовились приймати заяву студентів.

Новини
"У 5 років знав весь глобус!" Українець із синдромом Дауна вперше здобув вищу освіту

"Це комунальний заклад, він відноситься до Облдержадміністрації і діти навчалися на бюджеті", – додав Лисянський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція розслідувала справу про фіктивне навчанні іноземних студентів на базі Дніпропетровської медакадемії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Луганськ
Тег
освіта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
3
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані