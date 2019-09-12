"Не закривайте школи!" На Харківщині вчителі подали до суду

Директори чотирьох шкіл міста Первомайська Харківської області подали оскарження до суду, адже не погоджуються з міською радою, яка вирішила реорганізувати школи шляхом приєднання одна до одної.

Відповідно до рішення, школу №1 поєднали з №5, а ЗОШ №4 – з №7. Щоб привернути увагу громадськості, вчителі 1 вересня навіть перекривали дорогу в місті, проте результату це не дало, пише УНН.

"Керуючись своїми повноваженнями 25 червня 2019 року Первомайська міська рада Харківської області прийняла рішення про реорганізацію шкіл шляхом приєднання", – повідомили у пресслужбі.

Директори зазначених шкіл не погодилася з прийнятими рішеннями та оскаржили їх до Харківського окружного адміністративного суду. Вони вимагають визнати незаконним та скасувати рішення про реорганізацію шляхом приєднання цих шкіл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Тернопільщині батьки школярів погрожують влаштувати "бойкот".

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