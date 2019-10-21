Не всіх торкнеться: Новосад пообіцяла збільшити зарплату вчителям у 2020 році

Міністерка освіти Ганна Новосад пообіцяла підвищити зарплату педагогам і внести зміни у проєкт Держбюджету на 2020 рік до його фінального ухвалення.

Про це повідомила очільниця МОН на Facebook-сторінці, називаючи свої головні досягнення під час роботи в уряді. За її словами, відомство повинне підтримати категорії педагогів, які отримують найнижчу зарплату: молодих вчителів, майстрів виробничого навчання та вихователів.

"Заробітні плати освітян в проєкті першого читання залишалися на рівні 2019 року + індексація. Наша мета з комітетом з питань освіти, науки та інновацій – до другого читання вийти зі змінами до рівня заробітних плат. Буду відверта, виконати в повному обсязі 822 постанову буде вкрай складно, її потрібно переглядати", – наголосила Новосад.

Очільниця Міносвіти також розповіла, що такі правки до бюджету подавались відомством та були підтримані освітнім комітетом Верховної Ради.

"Переконана, що знайшовши кошти на дороги, аеропорти і фестивалі, ми точно можемо знайти їх на підвищення престижності праці освітян", – додала міністерка.

Новосад пообіцяла збільшити зарплату вчителям у 2020 році

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи і підняти зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатків на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові гроші мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

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