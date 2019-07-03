"Дитину не віддамо!" На Черкащині матері поставили ультиматум через побори в дитсадку

Мати дочки, яка в квітні 2019 року пішла в дитячий садок №18 міста Сміла (Черкаська область), скаржиться, що керівництво закладу вимагає з неї сплачувати благодійні внески. А вихователька пригрозила, що одного вечора не віддасть дитину.

Про інцидент Ліна Зігура розповіла в Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". У жінки четверо малолітніх дітей, вона готова принести в садок все, що потрібно для дитини, але здавати вступні внески не збирається (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Завідувач прямим текстом озвучила мені, що всі батьки повинні здавати гроші. Якщо мені це не подобається, то я можу йти шукати інші дошкільні заклади", – зазначила Зігура.

Мама дочки зверталась і у відділ освіти, проте вже місяць реакції немає. Після цього завідувач вирішила укласти договір із жінкою, але та відмовилась.

"Вихователь налаштовує проти мене батьків групи, спотворює інформацію. Раніше намагалася виставити мене неблагополучною, провокувала мене на скандал. Заявила, що не віддасть мені ввечері моєї дитини, так як вона бачить, що я кидаю їх самих", – розповіла Зігура.

Фото договору Лина Зигура‎ в Facebook

Фото договору Лина Зигура‎ в Facebook

У дитячому садку вимагають гроші Скріншот

У дитячому садку вимагають гроші Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами дослідження, дев’ять з десяти батьків сплачують підозрілі внески в українських школах.

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