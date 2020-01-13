"Не вчити математику – злочин!" Українська вчителька звернулася до батьків

Українська вчителька математики Тетяна Сердечна наголосила, що вподобання дитини змінюються в залежності від віку, тому відмовлятися вчити деякі предмети – це злочин.

Як розповіла педагогиня на Facebook-сторінці, знання, які здобуває дитина в школі впливають на її подальшу роботу і коло спілкування. Тому не потрібно "забивати" на навчання, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Якщо дозволити дитині в 5 класі не вчити математику, оскільки він – кандидат в майстри спорту, а математика – ну ніяк не дається, то дорослі роблять злочин перед майбутнім дитини. Вона в свої 13-14 роки кине спорт і не буде знати шкільної програми", – відзначила вчителька.

За її словами, подібний підхід дозволу вибирати до закінчення основної школи (9 класів) напрямки дітям – злочин перед їх майбутнім. Також втрачається можливість отримати навичку наполегливої праці, роботи над собою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчитель жорстко виступив за скасування ЗНО з математики.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!