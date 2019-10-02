"Не в повноваженнях директора": у Міносвіти прояснили питання допуску невакцинованих дітей до шкіл

Питання допуску невакцинованих дітей до школи чи дитячого садка не є повноваженням адміністрацій закладів освіти.

Про це заявила заступниця міністерки освіти та науки Любомира Мандзій. За її словами, в таких питаннях крайніми стали директори, пише УП.Життя.

"Якщо рішення про відвідини школи має приймати директор на підставі наявності довідки про щеплення, то, даруйте, це не є повноваженнями директора школи", – сказала Мандзій.

Вона пояснила, що Міносвіти готове долучитися до вдосконалення нинішньої системи.

"Ми не хочемо бути крайніми і переводити стрілки на інші міністерства. Ми налаштовані співпрацювати і врегулювати цю ситуацію", – додала заступниця міністерки освіти.

Вакцинація Трибуна Бровари

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, колишні очільники Міносвіти та Мінохорониздоров'я Лілія Гриневич та Уляна Супрун в серпні наголосили, що дітей без щеплень не пускатимуть до шкіл і садків. Проте в деяких містах заявили, що не будуть забороняти невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся