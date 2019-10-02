Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

"Не в повноваженнях директора": у Міносвіти прояснили питання допуску невакцинованих дітей до шкіл

1.2т Читати матеріал російською

Питання допуску невакцинованих дітей до школи чи дитячого садка не є повноваженням адміністрацій закладів освіти.

Про це заявила заступниця міністерки освіти та науки Любомира Мандзій. За її словами, в таких питаннях крайніми стали директори, пише УП.Життя.

"Якщо рішення про відвідини школи має приймати директор на підставі наявності довідки про щеплення, то, даруйте, це не є повноваженнями директора школи", – сказала Мандзій.

Новини
Вже з 1 жовтня: як в українському місті через щеплення заборонять ходити до школи

Вона пояснила, що Міносвіти готове долучитися до вдосконалення нинішньої системи.

"Ми не хочемо бути крайніми і переводити стрілки на інші міністерства. Ми налаштовані співпрацювати і врегулювати цю ситуацію", – додала заступниця міністерки освіти.

Вакцинація

Вакцинація

Трибуна Бровари

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, колишні очільники Міносвіти та Мінохорониздоров'я Лілія Гриневич та Уляна Супрун в серпні наголосили, що дітей без щеплень не пускатимуть до шкіл і садків. Проте в деяких містах заявили, що не будуть забороняти невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "вакцинація" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
вакцинація школа
Місце
Україна
Теги
школа дитячий садок діти директор школи
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы