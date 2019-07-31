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"Не у всіх мам є сили таке витримати": українців зворушила історія дівчинки з ДЦП

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Українська журналістка Христина Бондаренко поділилась історією про те, як іноді люди можуть бути не толерантними з дітьми з ДЦП.

Як розповіла жінка на Facebook-сторінці, вона зі своєю дитиною Квіткою сиділи в коридорах медичної клініки. Поруч грала маленька дівчинка Оленка, яка має ДЦП.

"Дитина щиро раділа суспільству і час від часу намагалася сама встати на ніжки. Мама їй допомагала, кожен раз даючи можливість на сантиметр піднятися без допомоги. Ця жінка так щиро і любляче дивилася на свою дочку. І в цих очах не було скорботи і найменшого натяку на образу або злість", – розповіла Бондаренко.

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За словами жінки, Квітка з Оленкою грались, а потім до них підійшла ще одна дівчинка, років шести. Вона повернулась до мами Оленки і спиталась "А чому в неї слина і руки з ногами такі? Так негарно, фу. Вона хворіє?"

"Ця шестирічна дівчинка виросте. Може, переросте, зміниться, а може, і ні. І таких як вона, носіїв стереотипів, окремих понять про красу і правильність – багато. Вони вважають, що мають право засуджувати, критикувати, зауважувати всі вади, роблячи їх публічними", – додала Бондаренко.

Мама Олени з посмішкою, без образи, відповіла дівчинці: "Так. Хворіє. А ще у неї немає тата".

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Журналістка зазначає, що в цієї жінки багато сил витримати такі косі погляди, неприємні запитання. Але ніхто не знає, чи кожна мати зможе таке витримати.

Користувачі соцмережі були зворушені до сліз такою історією, а деякі захищали дівчинку, яка поводилась, на думку авторки допису, нетолерантно.

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"Дівчинка сказала, що подумала – щиро і безпосередньо, може одразу й пожалкувала. Ми всі носії стереотипів в тій чи іншій мірі.

Питання виключно до батьків цієї дівчинки...потім вона буде принижувати в школі "не таких".

Спасибі за пост, просто до сліз. Завжди теж важко переживаю такі історії", – ділились своїми емоціями в коментарях під дописом користувачі.

Коментарі під дописом

Коментарі під дописом

Скріншот

Коментарі під дописом

Коментарі під дописом

Скріншот

Дитина з ДЦП

Дитина з ДЦП

Район Луцьк

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка з синдромом Дауна перемогла в престижному конкурсі краси.

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Тема
Батьки і діти
Особа
Христина Бондаренко
Місце
Україна
Теги
діти ДЦП хвороба
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