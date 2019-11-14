Не ті міста, не ті країни: українців обурив шкільний підручник із географії

У новому шкільному підручнику з географії для 11 класів, який рекомендований Міністерством освіти, виявили чимало помилок.

Як повідомили в Telegram-каналі "AllГолобуцький", сфотографував і зауважив помилки Артем Просянюк, пише OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Авторами навчальної книги є Валерій Пестушко, Ганна Уварова та Андрій Довгань. Створена вона за державні гроші у видавництві "Генеза".

"Ефективні менеджери", казали вони, "молоді спеціалісти", "зате не корумповані"... Теоретично, весь наклад має бути вилучено й перероблено коштом видавця (що там вже виробник здере з "аффторів" – їхня внутрішня справа)", – йдеться в дописі.

Зазначається, що відповідальні особи з Міносвіти також мають заплатити штраф, адже вони підписали затверджений макет підручника. Проте, на думку користувачів Telegram-каналу, їх навіть премій за таку витівку не позбавлять.

На фотографіях можна побачити, що в книзі на карті Україні тимчасово окуповані території заштриховані, неправильно написані українські міста та деякі країни.

Підручник з географії за 11 клас Telegram-канал AllГолобуцький

Підручник з географії за 11 клас Telegram-канал AllГолобуцький

Підручник з географії за 11 клас Telegram-канал AllГолобуцький

Підручник з географії за 11 клас Telegram-канал AllГолобуцький

Підручник з географії за 11 клас Telegram-канал AllГолобуцький

Підручник з географії за 11 клас Telegram-канал AllГолобуцький

Підручник з географії за 11 клас Telegram-канал AllГолобуцький

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандал навколо російськомовних підручників у музичній школі Києва отримав фінал

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!