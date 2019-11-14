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Не ті міста, не ті країни: українців обурив шкільний підручник із географії

2.2т
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У новому шкільному підручнику з географії для 11 класів, який рекомендований Міністерством освіти, виявили чимало помилок.

Як повідомили в Telegram-каналі "AllГолобуцький", сфотографував і зауважив помилки Артем Просянюк, пише OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Авторами навчальної книги є Валерій Пестушко, Ганна Уварова та Андрій Довгань. Створена вона за державні гроші у видавництві "Генеза".

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"Ефективні менеджери", казали вони, "молоді спеціалісти", "зате не корумповані"... Теоретично, весь наклад має бути вилучено й перероблено коштом видавця (що там вже виробник здере з "аффторів" – їхня внутрішня справа)", – йдеться в дописі.

Зазначається, що відповідальні особи з Міносвіти також мають заплатити штраф, адже вони підписали затверджений макет підручника. Проте, на думку користувачів Telegram-каналу, їх навіть премій за таку витівку не позбавлять.

На фотографіях можна побачити, що в книзі на карті Україні тимчасово окуповані території заштриховані, неправильно написані українські міста та деякі країни.

Підручник з географії за 11 клас

Підручник з географії за 11 клас

Telegram-канал AllГолобуцький

Підручник з географії за 11 клас

Підручник з географії за 11 клас

Telegram-канал AllГолобуцький

Підручник з географії за 11 клас

Підручник з географії за 11 клас

Telegram-канал AllГолобуцький

Підручник з географії за 11 клас

Підручник з географії за 11 клас

Telegram-канал AllГолобуцький

Підручник з географії за 11 клас

Підручник з географії за 11 клас

Telegram-канал AllГолобуцький

Підручник з географії за 11 клас

Підручник з географії за 11 клас

Telegram-канал AllГолобуцький

Підручник з географії за 11 клас

Підручник з географії за 11 клас

Telegram-канал AllГолобуцький

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа Міністерство освіти України
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Комментарии на сайте не модерированы
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Так у вас рагули история и география вообще альтернативные мировой,че вы хотели от неучей воспитанных на ""альтернативной истории""от Бебика?Это еще не дно,но оно близко, вонючее илистое днище.
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Неграмотные тупые х о х л ы в очередной раз пробили дно!)))
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Хо Хол
Хо Хол
Свыньи сами свой "язык" не знают. Исковеркали русский, а теперь плоды пожинают.
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