"На Донбасі не війна, а конфлікт": в Україні зажадали змінити підручник з історії

Від автора підручника з історії України зажадали перейменувати російсько-українську війну на "громадянський конфлікт".

Про факти проросійського тиску в інтерв’ю телеканалу "Еспресо" розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич. За її словами, ситуація є тривожною, адже схожих випадків можливого реваншу з кожним днем стає більше (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Учора одному з моїх колег, автору "Новітньої історії України" – підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства – зателефонували і сказали: "Вы должны изменить в вашем учебнике "русско-украинская война" на "гражданский конфликт". Коли він сказав: "Я не буду цього робити і мій підручник уже отримав гриф Міністерства освіти", йому відповіли: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!" – розповіла міністр.

Як зазначається, пропагандисти реваншистських ідей намагаються впливати на українську освіту, медіа та політику. Втім, Гриневич не уточнила, від кого надійшов дзвінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше олігарх Ігор Коломойський, якого пов'язують із президентом України Володимиром Зеленським, теж назвав війну на Донбасі "громадянським конфліктом".

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