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"На Донбасі не війна, а конфлікт": в Україні зажадали змінити підручник з історії

2.1тЧитати матеріал російською

Від автора підручника з історії України зажадали перейменувати російсько-українську війну на "громадянський конфлікт".

Про факти проросійського тиску в інтерв’ю телеканалу "Еспресо" розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич. За її словами, ситуація є тривожною, адже схожих випадків можливого реваншу з кожним днем стає більше (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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"Учора одному з моїх колег, автору "Новітньої історії України" – підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства – зателефонували і сказали: "Вы должны изменить в вашем учебнике "русско-украинская война" на "гражданский конфликт". Коли він сказав: "Я не буду цього робити і мій підручник уже отримав гриф Міністерства освіти", йому відповіли: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!" – розповіла міністр.

Як зазначається, пропагандисти реваншистських ідей намагаються впливати на українську освіту, медіа та політику. Втім, Гриневич не уточнила, від кого надійшов дзвінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше олігарх Ігор Коломойський, якого пов'язують із президентом України Володимиром Зеленським, теж назвав війну на Донбасі "громадянським конфліктом".

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Тег
Міносвіти
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Питон Каа
Питон Каа
Странная такая война. Украина воюет с Россией, а Россия не воюет с Украиной. Так с кем же воюет Украина на Донбассе. Да со своими же согражданами. Это внутренний гражданский конфликт.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
13 000 погибших граждан Украины - это что? Это и есть гpaжданский конфликт
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Крым Андрей
Крым Андрей
Владимирович Владимир, и сколько?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Mihailova Kristina, ты русликов посчитай сколько их ликвидировали на домбасе.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Наверняка из Кремля звонили. Путен, астанавись!
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