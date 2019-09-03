"Не пустимо дітей до школи!" На Волині батьки влаштували страйк

У селі Стобихівці на Волині батьки влаштували страйк і не пустять дітей навчатися, поки в селі не почнуть будувати нову школу.

Більш ніж двісті учнів 2 вересня не пішли на заняття. Проблема у селі не вирішується вже кілька років поспіль, тому батьки неодноразово влаштовували протести, пише Голос України (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Старе приміщення школи I-ІІ ступенів побудоване ще у 1974 році і розраховане лише на 70 учнів. Воно перебуває в аварійному стані. А сьогодні тут навчається понад 260 дітей. Ще у 2018 році ексголова ОДА Олександр Савченко пообіцяв батькам, що будівництво розпочнуть, однак це так і не відбулося", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що і в районі, і в області передбачали такі дії з боку селян, але нічого не зробили, щоб залагодити конфлікт.

Протест на Волині vo.suspilne.media

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