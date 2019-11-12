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"Не пустила в туалет, поставила в кут!" У школі Миколаєва розгорівся скандал через вчительку

1.1т
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У школі Центрального району міста Миколаєва вчителька не пустила учня в туалет, якому під час уроку стало погано. Замість цього педагогиня поставила його в кут.

Про інцидент у Facebook-групі "Николаев – лучший город" розповів місцевий житель Олександр Василів. За його словами, директор такі питання не вирішує і не звертає на них уваги, пише OBOZREVATEL.

"Куди скаржитися на вчителя? Діти не роботи, у них можуть боліти животи, їх може нудити! Вчити не хочуть, перекладають все на батьків. Кричать, кидаються стільцями, кидають зошити. Що буде далі?", – заявив Василів.

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Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інцидент і зазначили, що за таку поведінку вчителю грозить звільнення.

"Всі батьки повинні вживати заходів разом, один в полі не воїн", "Рекомендую перейти в інший клас", "Ви повинні були відразу відвести дитину до лікаря, взяти довідку про стан здоров'я, а потім цією довідкою надавати вчителю по її педагогічному носі!", – написали в коментарях.

"Не пустила в туалет, поставила в кут!" У школі Миколаєва розгорівся скандал через вчительку

Скріншот коментарів

"Не пустила в туалет, поставила в кут!" У школі Миколаєва розгорівся скандал через вчительку

Скріншот коментарів

"Не пустила в туалет, поставила в кут!" У школі Миколаєва розгорівся скандал через вчительку

Скріншот коментарів

У школі Миколаєва учня не пустили в туалет

У школі Миколаєва учня не пустили в туалет

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтаві вчителька влаштувала цькування другокласниці.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Миколаїв
Теги
конфлікт в школі скандал в школе
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