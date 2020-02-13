"Не потрібні слабким дітям": освітній експерт назвав користь від шкільних оцінок

Засновник першої в Україні приватної школи – ліцею "Гранд", Володимир Співаковський заявив, що оцінки мотивують відмінників здобувати нові знання.

Як розповів він на Facebook-сторінці, слабкі учні не мають, чим пишатися, тому для них оцінки не відіграють особливого значення, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Вважається, що школа готує дітей до майбутнього. А в майбутньому цих дітей чекає конкуренція за право зайняти якусь посаду. Але якщо з дитинства не культивувати конкурентне середовище – то як діти підготуються до цього в дорослому житті?" – наголосив Співаковський.

За його словами, якість знань у дітей знижується, якщо оцінки скасовуються. Він порівняв школу зі спортом. Якщо спортмени будуть бігати тільки задля інтересу, без бажання стати першим, то це не вважатиметься спортом.

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"Найсильніші і серйозні школи в світі – жорсткі, з вибуванням слабких учнів. Але це влаштовує не всіх батьків. Все залежить від того, навіщо ви посилаєте дитину в школу: щоб він там просто приємно проводив час або щоб працею і зусиллями досягав в житті висот", – додав Співаковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український вчитель дорікнув батькам, що їх турбують лише оцінки дітей.

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