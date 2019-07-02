"Не подобається доньці": мати школярки подала в суд через новий український правопис

Мати 12-річної херсонської школярки подала в суд на Кабінет міністрів через новий український правопис, бо мовні зміни не подобаються її доньці.

Як йдеться в сюжеті 5 каналу, позивачка просить визнати Київський окружний адміністративний суд протиправною та нечинною постанову Кабміну № 437 "Питання українського правопису" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Учениця 7-го класу Юлія Пиргас не має бажання вчити нові філологічні норми чи послуговуватися ними у щоденному мовленні.

Олена та Юлія Пиргас 5 канал

"Правопис, який зараз ввели, "кумедний" і не сучасний", – додала школярка.

За словами матері Олени Пиргас, уряд не мав повноважень ухвалювати нові мовні норми. Тому вони просять повернути попередню редакцію 1992 року.

Жінка також розповіла, що за власний кошт вони приїжджають в Київ з Херсона і оплачують послуги адвоката Дмитра Ільченка. Зазначається, що юрист є також захисником інтересів голови Херсонської облради Владислава Мангера – ймовірного замовника вбивства Катерини Гандзюк

Суд відклав розгляд справи до 15 серпня 2019 року, аби надати відповідачу час для підготовки відзиву на позов.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, 3 червня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України, згідно з якою затверджені правила нового правопису в українській мові.

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