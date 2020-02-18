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"Не найнижча зарплата": українець спростував популярні міфи про школу

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Актор, драматург Олександр Мірошниченко спростував популярні міфи про школу і професію вчителя і зазначив, що такі думки часто не дозволяють шукати шляхи змін в освітньому просторі України.

Відповідний пост він написав у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". За його словами, навколо шкільної освіти і вчителів вирує безліч міфів, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Перший: Раніше все було краще

Не було краще. Школярі теж прогулювали уроки, палили та інколи зневажливо відносилися до вчителів. А інколи з захопленням бігли на уроки педагогів. Змінилось те, що зараз частіше конфлікти вирішують публічно. "Ну і грошей в СРСР на потреби школи майже не збирали. А так все залишилось як і було. Тому не варто ідеалізувати", – наголосив Мірошниченко.

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Другий: Професія вчителя – найважча

Вчитель – далеко не найважча професія. Вони не стоять по дванадцять годин на морозі, не розвантажують вагони. Вчитель працює у відносно комфортних умовах. У кожному класі є батьки, умови праці яких важчі, ніж у вчителя.

Третій: Найнижча зарплата

Серед бюджетників у вчителів не найнижча зарплата. "Влаштування на роботу – справа добровільна. Погодився на такий рівень оплати? Так не плач. Чи змінюй професію. Бо маленька зарплата аж ніяк не виправдовує низький професійний рівень", – додав актор.

Українець спростував популярні міфи про школу

Українець спростував популярні міфи про школу

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Четвертий: Батьки хочуть принизити вчителя

Часто батьки поділяються на дві групи: яким все байдуже і кому не плювати. Метою других не є приниження вчителів. Ці батьки прагнуть змінити систему. А для цього іноді доводиться бути жорсткими, принциповими, некомфортними.

П'ятий: Ідіть самі попрацюйте в школі

"А чому власне людина з іншою професією повинна йти займатись тим, що не є її фахом? Щоб відчути себе в шкірі вчителя? А для чого? Якщо йти за цією логікою – потрібно відчути себе в шкірі продавця, водія, сантехніка, лікаря. Це ж абсурд", – пояснив Мірошниченко.

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Шостий : Не подобається? Шукайте іншу школу

Якщо мова йде про державну школу – вчителі є найманими працівниками. Діти мають право вчитись в тій чи іншій школі. А вчителю ніхто законодавчо не гарантує прикріплення до певного місця роботи.

Сьомий: Батьки – партнери вчителів

Партнерство передбачає рівність зусиль та відповідальності. "Я займаюсь з дитиною уроками, пояснюючи йому те, що ви не змогли пояснити в школі. А ви, шановні вчителі, займетесь, наприклад, пранням дитячого одягу, прибиранням в кімнаті, сходите з дитиною до лікаря. Батьки беруть на себе частину клопотів, але і ви берете на себе частину", – відзначив Мірошниченко.

На думку драматурга, ці міфи викривляють реальність і відштовхують українську школу від змін. Тому він наголосив на тому, що потрібно відкинути ці міфи, щоб освіта розвивалась.

Міфи про школу і професію вчителя

Міфи про школу і професію вчителя

Львівський портал

"Не найнижча зарплата": українець спростував популярні міфи про школу

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні вчителі поскаржилися на невиплату обіцяних надбавок.

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Автор
Оксана Воля
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
викладач освіта школа
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