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"Не можу жити": з'явилися подробиці про самогубство професора на Львівщині

3.7т
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У Дрогобицькому педуніверситеті Львівської області на місці, де повісився професор Богдан Винницький, знайшли дві посмертні записки та складені в сумках особисті речі.

Як йдеться в сюжеті ТСН, тіло 66-річного чоловіка знайшла лаборантка, яка прийшла вранці полити квіти, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

На одній з посмертних записок писало: "Все, що мені належить, міститься у трьох сумках і кульку. Решта – кафедральні речі". В іншій чоловік написав, що не може жити з постійним головним болем.

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Колеги неодноразово просили професора звернутися до лікарів, але він відмовлявся. У чоловіка залишилася дружина і дві доньки. Конфліктів у сім'ї не було.

З'явилися подробиці про самогубство професора Богдана Винницького на Львівщині

З'явилися подробиці про самогубство професора Богдана Винницького на Львівщині

Винницький пропрацював у виші 40 років. Він був доктором фізико-математичних наук, професором інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, очолював кафедру математики.

"Він друкувався за кордоном, мав пропозицію щодо продовження своєї діяльності як науковця в Австрії, Угорщині. Можна сказати, що це наш дрогобицький Енштейн. Любили його і в колективі, і студенти", – розповіла ректорка Дрогобицького педагогічного університету Надія Скотна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині підліток скоїв страшне самогубство.

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Автор
Оксана Воля
Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна Львів
Теги
університет самогубство
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Вроде образованный человек ,ну почему же не пошёл к врачу?
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