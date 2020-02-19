"Не можу жити": з'явилися подробиці про самогубство професора на Львівщині

У Дрогобицькому педуніверситеті Львівської області на місці, де повісився професор Богдан Винницький, знайшли дві посмертні записки та складені в сумках особисті речі.

Як йдеться в сюжеті ТСН, тіло 66-річного чоловіка знайшла лаборантка, яка прийшла вранці полити квіти, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

На одній з посмертних записок писало: "Все, що мені належить, міститься у трьох сумках і кульку. Решта – кафедральні речі". В іншій чоловік написав, що не може жити з постійним головним болем.

Колеги неодноразово просили професора звернутися до лікарів, але він відмовлявся. У чоловіка залишилася дружина і дві доньки. Конфліктів у сім'ї не було.

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Винницький пропрацював у виші 40 років. Він був доктором фізико-математичних наук, професором інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, очолював кафедру математики.

"Він друкувався за кордоном, мав пропозицію щодо продовження своєї діяльності як науковця в Австрії, Угорщині. Можна сказати, що це наш дрогобицький Енштейн. Любили його і в колективі, і студенти", – розповіла ректорка Дрогобицького педагогічного університету Надія Скотна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині підліток скоїв страшне самогубство.

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