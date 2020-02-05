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Не лише Кіану Рівз: в українському підручнику знайшли нову фотожабу

12.1т
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В українському підручнику з географії для учнів 6-го класу знайшли карту драконів з відомої комп'ютерної гри Skyrim.

Нещодавно трапився схожий курйоз, де в підручнику зі всесвітньої історії за 10 клас помітили мем Сумного Кіану Рівза на фото за 1932 рік, де актор обідає з будівельниками. Автор підручника заявив, що фотожабу в книзі розмістили навмисно, а в МОН пообіцяли розібратися з ситуацією, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Авторами підручника з географії є Валерій Пестушко та Ганна Уварова. Карту в книзі помітила журналістка Анна Чабарай і розповіла про це у Facebook. Фотожаба знаходиться на 36 сторінці в розділі "Земля на плані і карті".

Географія (Пестушко, Уварова) 6 клас 2014 рік

Географія (Пестушко, Уварова) 6 клас 2014 рік

Скріншот obozrevatel.com/ukr/moyashkola/gdz

У загальному карта з популярної гри використовується, щоб полювати на драконів. Наприклад, на ній можуть бути зображені Слова сили, які потрібно відшукати, щоб вивчити драконячі крики і зупинити їх повернення.

Слід зазначити, що підручник рекомендований Міністерством освіти і виданий за гроші держави в 2014 році.

Не лише Кіану Рівз: в українському підручнику знайшли нову фотожабу

Не лише Кіану Рівз: в українському підручнику знайшли нову фотожабу

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців обурили помилки в підручнику з англійської для школярів.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Теги
курйоз школа
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Для свинопасов это норма.
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Белый Человек
Белый Человек
Новая украинская школа дает свои плоды! Качество и внимательность превыше всего! Слава гриневич и новосад! Эта фотожаба тоже какой-то шуткой окажется, да?
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Livesey David
Livesey David
Воображаемой стране воображаемую карту, всё верно. ))
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