"Не хочу когось лякати, але..." Новосад готується ліквідувати університети

Міністр освіти і науки Ганна Новосад вважає невиправдано завищеною кількість університетів в Україні і дає зрозуміти, що це число може бути скорочено.

Про це вона заявила в інтерв'ю українському відділенню Радіо Свобода, передає Моя Школа OBOZREVATEL.

Зокрема, міністр ствердно відповіла на запитання, чи може кількість університетів зменшитися.

"Нам необхідно дуже суттєвим чином попрацювати над мережею цих закладів. Я не хочу зараз когось лякати, але я вважаю, що (тільки, ред.) невелика частина цих установ можуть дійсно відійти до вищої освіти, можуть стати структурними підрозділами вищих навчальних закладів" , - зазначила Новосад.

"А всі інші повинні зайняти нішу хороших, якісних закладів професійної підготовки, в тому числі можуть зайняти нішу майбутніх старших профільних шкіл як академічного, так і за професійним спрямуванням", - додала вона.

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