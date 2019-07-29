"Не годують, новорічні ранки не проводять": українка розповіла про дитячі садки в Ірані

Харків'янка Тетяна Кіпан Пур розповіла, що в Ірані не зустрінеш дитячий садок з величезними майданчиками на 12 груп. Та найголовніше – у закладах немає кухні, тому дітей там не годують.

Як розповіла жінка Gazeta.ua, важко знайти дитсадок, в якому діти вчаться увесь день, як в Україні. У місті Ахваз, де вона з родиною проживає, дошкільний навчальний заклад працює у дві зміни. Донька Тетяни ходить до дитсадка у другій половині дня (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Передаю в руки вихователям о 12-й годині дня, забираю о 16-й. Перша зміна з 8-ї до 12-ї години дня. Всі групи зайняті. Помічники вихователів не вкладають дітей спати. Навіть не годують. Тому кладу доньці в рюкзак власноруч приготовлену їжу у термоланчбоксі. Це може бути бургер чи навіть суп, каша", – розповідає харків'янка Тетяна, яка виїхала до Ірану 9 років тому.

За 4 години навчання в день вони малюють, вирішують завдання на логіку, вчать вірші, ліплять.

Щомісяця за відвідування дитсадка українка платить 20 доларів в місяць. Є і дорожчі, але вони більше нагадують приватні. Дитину також можна залишити на дві зміни за умови подвійної плати.

"Буває таке, що наймаю таксиста, аби він відвіз дитину до дитсадка. Він теж бере за свої послуги по курсу долара. Сам дитсадок радить таксиста. У них є база перевірених водіїв, яким можна довірити дитину. По документах він рахується як уповноважена особа. Батьки можуть привести його у дитсадок, щоб вихователь наочно побачив його обличчя, як він виглядає", – додала жінка.

Новорічні ранки чи інші свята не проводять, лише іноді за рахунок батьків. Дівчатка та хлопчики вчаться разом в одній групі, проте в школах Ірану це вже заборонено.

Дитячі садки в Ірані Тетяна Кіпан Пур

Дитячі садки в Ірані Тетяна Кіпан Пур

Дитячі садки в Ірані Тетяна Кіпан Пур

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, які медичні довідки потрібно взяти до школи чи дитсадка.

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