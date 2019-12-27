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Не дадуть грошей: Новосад запропонувала вишам об'єднатися

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Міністерка освіти Ганна Новосад закликала маленькі університети об'єднатися, тому що за таких умов виші отримуватимуть більше фінансування.

Як розповіла очільниця МОН в інтерв'ю Укрінформу, в Україні надзвичайно багато маленьких вищих закладів освіти, які борються за абітурієнтів і мають великий недобір, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"І їм би об’єднатися, але вони не хочуть. Ми хочемо все таки дати їм такий природний поштовх це зробити. А тому – чим більший заклад, тим більше буде грошей. І це буде одним зі стимулів об’єднуватися. Вже в 2020 році ми проведемо, я сподіваюся, перше показове об’єднання університетів в одному з міст", – наголосила Новосад.

За її словами, також важливим критерієм фінансування буде входження в топ-100 міжнародних рейтингів (QS, Times Higher Education тощо). Останні роки найчастіше в ці рейтинги входять Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет імені Т.Шевченка та Харківський національний університет ім. В.Каразіна.

Не дадуть грошей: Новосад запропонувала вишам об'єднатися

Не дадуть грошей: Новосад запропонувала вишам об'єднатися

Україна Молода

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення вищої освіти. Реформа покликана врегулювати ліцензування освітньої діяльності, вступ до ВНЗ, втілення міждисциплінарних освітніх програм. Згодом Кабінет міністрів анонсував, що з січня 2020 року виші фінансуватимуть відповідно до результатів їх діяльності, також зміняться підходи до управління університетами. У зв'язку з цим також заявили, що вартість контрактного навчання подорожчає.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
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