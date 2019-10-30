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Названо вправи, які допоможуть підготувати дитину до письма

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Перед тим як дитина почне навчатися писати, необхідно опанувати найрізноманітніші вміння. Для цього необхідно приділяти увагу розвитку дрібної моторики і координації рухів.

Оволодіння дрібною моторикою має на увазі високу точність контролю рухів, при яких необхідно привести в рух усі п'ять пальців разом, щоб зробити точкову роботу, що вимагає майже непомітних рухів, пише Наша мама.

Педіатри пропонують кілька вправ для розвитку рук дитини:

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  1. Котіння тачки. Ця вправа ідеально підходить для розвитку сили рук. Краще тримати дитину за стегна, а не за ступні ніг. Це запобігає неприродному прогину в спині. І на маленькі ручки йде менше навантаження.

  2. Каракатиця. Дітям подобається ця вправа, і вони з готовністю її роблять. Потрібно сісти на підлогу і відірвати попу від підлоги, тримаючись за неї руками. Після цього потрібно рухатися, як каракатиця. Можна ходити і вперед, і назад.

  3. Гусениця. Нахиляємося так, щоб руками торкнутися підлоги. Тепер йдемо, як гусениця. Почніть з рук. Коли вони максимально віддаляться від ніг, нехай дитина застигне на пару секунд. Тепер нехай ноги доганяють руки.

Названо вправи, які допоможуть підготувати дитину до письма

Названо вправи, які допоможуть підготувати дитину до письма

essaygear.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, як допомогти дитині розвинути впевненість в собі.

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школа дитина
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