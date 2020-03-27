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Названо важливі питання про безпеку, на які дитина має знати відповідь

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Чи не кожен батько ставить перед собою завдання дбати про безпеку своїх дітей. Проте не завжди вони можуть бути поруч, щоб допомогти.

Тому важливо навчити дітей правилам поведінки в небезпечних ситуаціях. Оскільки зараз в Україні триває карантин, цій темі варто приділити увагу в кожній сім'ї, пише Intermarium.

Щоб зрозуміти, чи підготовлена дитина до різних ситуацій, дорослим слід поставити такі запитання:

  1. Що робити, якщо батьків немає вдома, а хтось намагається відкрити двері?

  2. Візьмеш ти цукерку у незнайомої жінки?

  3. Що робити, якщо з розетки пішов дим, а нікого з дорослих немає вдома?

  4. Незнайомий дорослий просить тебе про допомогу. Допоможеш ти йому?

  5. Що потрібно робити, якщо на тебе нападає зграя собак?

  6. Підеш ти в гості до ровесника, з яким щойно познайомився?

  7. Що робити, якщо ти відчув вдома запах газу?

  8. Якщо ти чекаєш ліфт і до тебе підійшов незнайомець, ти поїдеш з ним разом?

  9. Що слід робити, якщо ти помітив, що за тобою стежать?

  10. Кому можна відкривати двері, якщо ти один вдома?

  11. Що ти будеш робити, якщо незнайомець схопив тебе і не відпускає?

  12. Як ти вчиниш, якщо загубишся в натовпі людей?

  13. Що ти будеш робити, якщо опинишся на вулиці під час грози?

  14. Що ти будеш робити, якщо хтось в інтернеті погрожує тобі або твоїм близьким?

  15. Тебе покликали грати на замерзлу річку. Ти підеш?

  16. Чи можна брати aптечку з лікaми, коли батьків немає вдома?

Названо важливі питання про безпеку, на які дитина має знати відповідь

Названо важливі питання про безпеку, на які дитина має знати відповідь

Педагогічна преса

А ось відповіді на питання:

  1. Необхідно терміново зателефонувати батькам, а потім в поліцію (102) або службу порятунку (112). За цей час батьки зможуть попередити сусідів по телефону, і дитині нададуть допомогу.

  2. У незнайомих людей брати їжу, іграшки та інші речі не можна ні в якому разі!

  3. При виникненні пожежі або загрози займання/витоку газу необхідно швидко покинути квартиру і набрати номер пожежної служби (101), служби порятунку (112) або служби газу (104). Самостійно гасити пожежу категорично забороняється!

  4. Коли людина потребує допомоги, то в першу чергу слід звернутися до дорослих. Якщо якийсь незнайомець просить про допомогу, слід йому відповісти категоричною відмовою. Причому відповідати потрібно швидко і відразу ж йти.

  5. У ситуаціях з тваринами головне – зберігати спокій і не провокувати їх на агресію. Можна відволікти собак за допомогою якого-небудь предмета типу шапки, парасольки і т. д. Потрібно поступово віддалятися, що не зустрічаючись з собаками очима і не повертаючись до них спиною.

  6. Ходити в гості до малознайомих людей, навіть ровесників, не можна ні в якому разі.

  7. Телефонуйте в службу порятунку (112) або службу газу (104). Навчіть дитину не соромитися і не панікувати – краще помилковий виклик, ніж вибух.

  8. На пропозицію зайти в ліфт з незнайомцями потрібно відповідати однозначною відмовою. Навчіть дитину в такій ситуації відповідати, що вона чекає батьків, які ось-ось підійдуть.

  9. Потрібно зайти в людне місце (супермаркет, перукарню, кафе і т. д.) і вже звідти зателефонувати батькам і повідомити про стеження.

  10. Чужим людям відкривати двері категорично забороняється! Це стосується будь-яких незнайомців, незалежно від статі і віку.

  11. Треба якомога швидше привернути увагу людей. Можна кричати і битися. Також можна бити по машинам, які стоять поруч – можливо, спрацює сигналізація.

  12. В такому випадку слід зберігати спокій. У натовпі необхідно поступово зміщуватися до краю, але не намагатися йти проти людського потоку.

  13. Слід знайти безпечне укриття. Це може бути найближчий магазин або під’їзд. Треба триматися подалі від водойм, металоконструкцій і високих дерев.

  14. Про погрози будь-якого характеру слід негайно повідомити батькам, поліції або службі довіри.

  15. Кататися на замерзлому водоймищі без батьків категорично заборонено – винятків бути не може!

  16. Щоб дитина усвідомлювала наслідки, потрібно пояснити небезпеку неправильного вживання лікарських засобів. Брати аптечку і користуватися незнайомими ліками під час відсутності батьків не можна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, психологиня дала поради, як організувати день дитини під час карантину.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Батьки і діти
Теги
безпека дитина
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