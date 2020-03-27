Чи не кожен батько ставить перед собою завдання дбати про безпеку своїх дітей. Проте не завжди вони можуть бути поруч, щоб допомогти.

Тому важливо навчити дітей правилам поведінки в небезпечних ситуаціях. Оскільки зараз в Україні триває карантин, цій темі варто приділити увагу в кожній сім'ї, пише Intermarium.

Щоб зрозуміти, чи підготовлена дитина до різних ситуацій, дорослим слід поставити такі запитання:

Що робити, якщо батьків немає вдома, а хтось намагається відкрити двері? Візьмеш ти цукерку у незнайомої жінки? Що робити, якщо з розетки пішов дим, а нікого з дорослих немає вдома? Незнайомий дорослий просить тебе про допомогу. Допоможеш ти йому? Що потрібно робити, якщо на тебе нападає зграя собак? Підеш ти в гості до ровесника, з яким щойно познайомився? Що робити, якщо ти відчув вдома запах газу? Якщо ти чекаєш ліфт і до тебе підійшов незнайомець, ти поїдеш з ним разом? Що слід робити, якщо ти помітив, що за тобою стежать? Кому можна відкривати двері, якщо ти один вдома? Що ти будеш робити, якщо незнайомець схопив тебе і не відпускає? Як ти вчиниш, якщо загубишся в натовпі людей? Що ти будеш робити, якщо опинишся на вулиці під час грози? Що ти будеш робити, якщо хтось в інтернеті погрожує тобі або твоїм близьким? Тебе покликали грати на замерзлу річку. Ти підеш? Чи можна брати aптечку з лікaми, коли батьків немає вдома?

Названо важливі питання про безпеку, на які дитина має знати відповідь Педагогічна преса

А ось відповіді на питання:

Необхідно терміново зателефонувати батькам, а потім в поліцію (102) або службу порятунку (112). За цей час батьки зможуть попередити сусідів по телефону, і дитині нададуть допомогу. У незнайомих людей брати їжу, іграшки та інші речі не можна ні в якому разі! При виникненні пожежі або загрози займання/витоку газу необхідно швидко покинути квартиру і набрати номер пожежної служби (101), служби порятунку (112) або служби газу (104). Самостійно гасити пожежу категорично забороняється! Коли людина потребує допомоги, то в першу чергу слід звернутися до дорослих. Якщо якийсь незнайомець просить про допомогу, слід йому відповісти категоричною відмовою. Причому відповідати потрібно швидко і відразу ж йти. У ситуаціях з тваринами головне – зберігати спокій і не провокувати їх на агресію. Можна відволікти собак за допомогою якого-небудь предмета типу шапки, парасольки і т. д. Потрібно поступово віддалятися, що не зустрічаючись з собаками очима і не повертаючись до них спиною. Ходити в гості до малознайомих людей, навіть ровесників, не можна ні в якому разі. Телефонуйте в службу порятунку (112) або службу газу (104). Навчіть дитину не соромитися і не панікувати – краще помилковий виклик, ніж вибух. На пропозицію зайти в ліфт з незнайомцями потрібно відповідати однозначною відмовою. Навчіть дитину в такій ситуації відповідати, що вона чекає батьків, які ось-ось підійдуть. Потрібно зайти в людне місце (супермаркет, перукарню, кафе і т. д.) і вже звідти зателефонувати батькам і повідомити про стеження. Чужим людям відкривати двері категорично забороняється! Це стосується будь-яких незнайомців, незалежно від статі і віку. Треба якомога швидше привернути увагу людей. Можна кричати і битися. Також можна бити по машинам, які стоять поруч – можливо, спрацює сигналізація. В такому випадку слід зберігати спокій. У натовпі необхідно поступово зміщуватися до краю, але не намагатися йти проти людського потоку. Слід знайти безпечне укриття. Це може бути найближчий магазин або під’їзд. Треба триматися подалі від водойм, металоконструкцій і високих дерев. Про погрози будь-якого характеру слід негайно повідомити батькам, поліції або службі довіри. Кататися на замерзлому водоймищі без батьків категорично заборонено – винятків бути не може! Щоб дитина усвідомлювала наслідки, потрібно пояснити небезпеку неправильного вживання лікарських засобів. Брати аптечку і користуватися незнайомими ліками під час відсутності батьків не можна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, психологиня дала поради, як організувати день дитини під час карантину.

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