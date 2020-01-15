Названо топ-3 ідеї корисного обіду для дитини в школу

Щоб зберегти здоров'я дитини, найкраще дати на обід учню в школу бутерброд, снеки, фрукти або овочі.

Експерти наголосили, що "основною стравою" має бути щось ситне, наприклад, хліб, рис, макарони чи картопля. Тому, коли ви робите дитині бутерброд – додайте у нього салат, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на BBC News Україна.

Найпопулярнішою начинкою бутербродів є шинка, сир, курка, тунець, шоколадна паста або джем. Щоб було здоровіше, можна додати овочі (кукурудза, морква) разом з хумусом або салатом з капусти. Слід уникати надмірного вживання майонезу та вершкового масла.

Також для здорового обіду підійдуть такі варіанти снеків:

солодовий хліб, фруктові кекси, фруктовий хліб або фрукти замість тортів, шоколаду, зернових батончиків та печива;

рисові хлібці чи попкорн замість чипсів

йогурт з низьким вмістом жиру і цукру, м'який сир з низькою жирністю чи желе без цукру;

Здоровим обідом для школярів слугуватимуть овочі та фрукти. Наріжте дітям яблука чи дині та почистіть мандарини, щоб їм було простіше їх їсти. Якщо побризкати нарізані фрукти лимонним соком, вони не будуть коричневіти. Також можна дати дитині до школи помідори чері, перець і селеру.

Щодо напоїв – найкраще пити воду, але також можна давати дітям молоко чи фруктовий сік без додавання цукру.

Названо топ-3 варіанти корисного обіду для дитини в школу Depositphotos

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені знайшли докази, що сніданок впливає на успішність в школі.

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