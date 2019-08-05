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Названо топ-100 українських вишів за рівнем їхньої присутності у мережі

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Webometrics Ranking of World's Universities опублікував традиційний рейтинг світових університетів за рівнем їхньої присутності у мережі. Згідно з результатами, найактивнішим українським вищим навчальним закладом є Сумський державний університет.

Як пише Освіта.ua, у процесі складання рейтингу враховується кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту навчального закладу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, кількість завантажених на сайт файлів та інші показники (щоб переглянути рейтинг, доскрольте до кінця сторінки).

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"Розробники зазначають, що під час складання рейтингу показники відвідуваності та дизайн сайтів до уваги не беруться. Загалом охоплено понад 12 тисяч університетів та навчальних закладів з усього світу, з них 320 закладів вищої освіти з України", – йдеться у повідомленні.

Після Сумського університету йде Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Третє місце посідає Харківський національний університет ім. Каразіна.

Четверте, п'яте і шосте місця в українському рейтингу отримали Тернопільський національний економічний університет, Київський політехнічний інститут та Одеський національний університет ім. Мечнікова.

Інтернет-рейтинг українських вишів

Інтернет-рейтинг українських вишів

Скріншот

Інтернет-рейтинг українських вишів

Інтернет-рейтинг українських вишів

Скріншот

Інтернет-рейтинг українських вишів

Інтернет-рейтинг українських вишів

Скріншот

Інтернет-рейтинг українських вишів

Інтернет-рейтинг українських вишів

Скріншот

Названо топ-100 українських вишів за рівнем їхньої присутності у мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо топ-100 найпопулярніших вишів України.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
університет рейтинг освіта
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