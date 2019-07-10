Названо регіони України, які найкраще і найгірше впорались з закупівлями для перших класів НУШ

У 2019 році найкраще із закупівлями для Нової української школи впорались місто Київ, Сумська та Одеська області, а найгірше – Івано-Франківська та Запорізька області.

Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич на Координаційній раді з питань впровадження реформи в сфері освіти, пише пресслужба МОН.

"Ми віддали освітню субвенцію НУШ на місця значно раніше, ніж минулого року. Що ми бачимо за оперативними даними станом на 5 липня? Ми бачимо, що місцевими органами по країні закуплено трошки більше 17% дидактичних матеріалів, 20% від потреби меблів, 15% від потреби комп’ютерного обладнання", – розповіла головна освітянка країни.

Так, серед найкраще підготовлених до нового навчального року місто Київ, яке вже обладнало майбутні перші класи меблями на 65%, дидактикою – на 64,8%. У лідерах також Сумська та Одеська області. Одні з найменших обсягів закупівель мають Івано-Франківська та Запорізька області – близько 11% від потреби.

"Співфінансування місцевих органів самоврядування для НУШ по країні становить близько 33%. Найбільше власних коштів дала Волинська область, яка за рахунок своїх бюджетів подвоїла інвестиції в НУШ", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в 2019 році Нова українська школа охопить майже 1 млн українських дітей.

Закупівлі для перших класів НУШ АСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриневич підказала, як покращити успішність дітей в малих школах.

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