Названо причину фіаско українських учнів з міжнародним тестом PISA: відео

Вчителі та студенти причиною низьких результатів дослідження PISA назвали те, що українські учні не можуть застосувати свої знання на практиці.

У рейтингу PISA Україна в межах сорокового місця з сімдесяти дев'яти країн. Згідно з дослідженням, понад третину українських школярів не знають азів математики, а чверть учнів не досягли базового рівня читання та знання природничих наук, йдеться в сюжеті ТСН (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вчителька української мови та літератури столичної гімназії пояснила, що учням не цікаво читати шкільні твори, бо теми часто не зрозумілі сучасним дітям.

"Вони занадто віддалені від нас у часі. Проблем, які піднімаються в творі, уже зараз немає. Натомість з'явилися інші", – наголосила педагогиня.

PISA 2018: названо причину фіаско українських учнів Українська правда. Життя

Студенти Київського політехнічого інституту зазначили, що українські учні знають погано математику через те, що її неправильно подають у школах. Тому абітурієнти змушені ще додатково займатися, щоб вступити у виш. Проте деякі старшокурсники розповіли, що шкільних знань їм цілком вистачило.

Вчителька хімії Олеся Спіріна вважає, що проблема також є і в педагогах. Їм потрібно розвиватися, змінювати напрямки подачі інформації. Учням потрібно давати не лише теоретичні, а й практичні знання. Бо діти свої знання не завжди можуть застосувати на практиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, результати PISA також показали, що сільські школярі відстають від міських майже на 3 роки.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!