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Названо ознаки конфлікту дитини з учителем

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Щоб зрозуміти чи є у дитини в школі проблеми з вчителями, варто уважно слухати її. Вона повинна відчути, що батьки завжди на її боці і не використають отриману інформацію проти неї.

Батьків може насторожити відмова малюка розповідати про день, який він провів у школі, пише Наша мама.

"З'ясуй причини, якщо малюк відмовляється йти в школу. Варто звернути увагу на різкі зміни в настрої та поведінці. Завжди життєрадісний і товариський малюк не може раптово почати хмуритися і мовчати", – йдеться в повідомленні.

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Також варто уважно читати записи, які були зроблені в щоденнику. Це відмінний матеріал для роздумів. Так, якщо більшість зауважень написані одним і тим же педагогом –це привід неодмінно відвідати школу. Але зустрічатись з вчителем варто тільки після обговорення ситуації з дитиною.

Якщо ж зустріч відбулась, то батькам потрібно дати зрозуміти педагогу, що вони прийшли, щоб залагодити конфлікт. Можна вислухати претензії, нікого не звинувачувати або виправдовувати.

"Постарайся отримати конструктивні зауваження вчителя і спокійно розповідай про переживання малюка. Небайдужий педагог завжди піде назустріч, запропонує кращий вихід із ситуації. Якщо ж ти так і не знайшла розуміння з викладачем, а конфлікт знову і знову розгорається, не зволікай – переводи дитини в інший клас або школу", – йдеться в повідомленні.

Названо ознаки конфлікту дитини з вчителем

Названо ознаки конфлікту дитини з вчителем

Основа

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як поводитися вчителю з агресивними учнями.

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школа
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школа діти
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