Названо нові дати проведення пробного ЗНО в Україні

В Україні пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 4 квітня, а з інших навчальних предметів – 11 квітня.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, відповідне рішення ухвалили з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"З 27 березня в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти буде розміщено запрошення-перепустки, у яких зазначаються адреси пунктів пробного тестування", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, визначити результати пробного тестування можна за допомогою онлайн-сервісу, який буде відкрито 4 квітня. Кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу до 6 квітня з української мови і літератури, до 13 квітня – з інших предметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як буде проходити ЗНО 2020 з географії.

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