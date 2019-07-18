Названо найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів у 2019 році

У 2019 році українські абітурієнти найчастіше обирають "Право", "Філологію" та "Менеджмент".

Як повідомили під час пресбрифінгу щодо екватору вступної кампанії, до вишів вже подано 1 млн 110 тис заяв. З них 727 тисяч – електронних, а 383 тисячі – у паперовій формі, пише пресслужба Міністерства освіти та науки (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вступники вже зареєстрували та активували 162 тисячі електронних кабінетів, що на 11,5 тисяч більше, ніж у цей же період минулого року.

Зазначається, що найбільше абітурієнти подавали заяви на спеціальності "Право" (77,5 тисяч заяв), "Філологія" (65,7), "Менеджмент" (51,3), "Середня освіта" (46) та "Комп’ютерні науки" (36,3).

"Наразі в 5-ти тисячах зареєстрованих електронних заявах встановлено статус "Потребує уточнення". Цей статус означає, що заяву прийнято до розгляду вишем, але вона потребує уточнення, оскільки є некоректні дані. Якщо у вступника виникають запитання, про яку саме інформацію йде мова, то йому треба звернутися до приймальної комісії закладу", – наголосила директор ДП "Інфоресурс" Оксана Бєлік.

Гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров нагадав, що реєстрація заяв вступників завершується о 18-й годині 22 липня. Проте освітянин порадив не дотягувати до останньої години і дня.

"Кожна заява проходить перевірку в приймальній комісії. Треба час, щоб дати відповідь на запитання, які виникають, уточнити інформацію і ухвалити рішення про допуск до конкурсу. Тому прохання вже подавати документи", – зазначив Шаров.

Пресбрифінг щодо екватору вступної кампанії Пресслужба Міністерства освіти та науки України

Пресбрифінг щодо екватору вступної кампанії Пресслужба Міністерства освіти та науки України

Як повідомляв OBOZREVATEL, оприлюднено рейтингові списки абітурієнтів за широким конкурсом.

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