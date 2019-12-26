Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Названо найпопулярніше слово 2019 року в Україні

816
Читати матеріал російською

"Діджиталізація" стала словом 2019 року в Україні за версією Словника сучасної української мови та сленгу "Мислово".

Як йдеться на сайті словника, неологізм означає зміни в усіх сферах суспільного життя, пов’язані з використанням цифрових технологій, та є спрощеною формою терміну "цифрова трансформація", пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Діджиталізація" з великим відривом очолила список найвідвідуваніших слів словника, а кількість його переглядів зросла у порівнянні з минулим роком.

Новини
Названо слово 2019 року

Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. На звання "Слово року" були й інші претенденти: Зе, монобільшість, турборежим, розведення, червоні лінії, полонені.

Нагадаємо, у 2018 році словом року став термін "томос", у 2017 році – "безвіз", а в 2016 році – "корупція".

Названо найпопулярніше слово 2019 року в Україні

Названо найпопулярніше слово 2019 року в Україні

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано сленг українських школярів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Тег
українська мова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы