"Діджиталізація" стала словом 2019 року в Україні за версією Словника сучасної української мови та сленгу "Мислово".
Як йдеться на сайті словника, неологізм означає зміни в усіх сферах суспільного життя, пов’язані з використанням цифрових технологій, та є спрощеною формою терміну "цифрова трансформація", пише Моя Школа OBOZREVATEL.
"Діджиталізація" з великим відривом очолила список найвідвідуваніших слів словника, а кількість його переглядів зросла у порівнянні з минулим роком.
Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. На звання "Слово року" були й інші претенденти: Зе, монобільшість, турборежим, розведення, червоні лінії, полонені.
Нагадаємо, у 2018 році словом року став термін "томос", у 2017 році – "безвіз", а в 2016 році – "корупція".
Названо найпопулярніше слово 2019 року в Україні
ТСН
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано сленг українських школярів.
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