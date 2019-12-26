"Діджиталізація" стала словом 2019 року в Україні за версією Словника сучасної української мови та сленгу "Мислово".

Як йдеться на сайті словника, неологізм означає зміни в усіх сферах суспільного життя, пов’язані з використанням цифрових технологій, та є спрощеною формою терміну "цифрова трансформація", пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Діджиталізація" з великим відривом очолила список найвідвідуваніших слів словника, а кількість його переглядів зросла у порівнянні з минулим роком.

Новини Названо слово 2019 року

Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. На звання "Слово року" були й інші претенденти: Зе, монобільшість, турборежим, розведення, червоні лінії, полонені.

Нагадаємо, у 2018 році словом року став термін "томос", у 2017 році – "безвіз", а в 2016 році – "корупція".

Названо найпопулярніше слово 2019 року в Україні ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано сленг українських школярів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!