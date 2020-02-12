Переможцями літературної премії підлітків "Навиворіт" в номінації "Найкраща підліткова книга року" стали книжки "Не кажи нікому" Саші Камінської, "Шпигунки з притулку "Артеміда" Наталії Довгопол і "Академія Аматерасу" Наталії Матолінець.

Як повідомили на Facebook-сторінці премії, журі оголосило короткий список лауреатів за 2019 рік, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Отже, у номінації "Найкраща перекладна підліткова книга року" переможцями стали:

Лорі Голс Андерсон. "Говори";

Маріам Петросян. "Дім, в якому…";

Рімантас Кміта. "Хроніки Південного";

Джулія Уолтон. "Слова на стінах".

У номінації "Найкращий дизайн підліткової книги":

Томі Адеємі. "Діти кістки і крові";

Рімантас Кміта. "Хроніки Південного";

Кобербьоль. "Дика відьма Бойове хрещення".

Названо найкращі підліткові книги 2019 року Читай.ua

Також є спеціальна відзнака "Найкраща книга фантастики для підлітків", в якій перемогу здобули:

Томі Адеємі. "Діти кістки і крові";

Філіп Пулман. "Книга пилу";

Патрік Несс. "Ходячий хаос. Ніж, якого не відпустиш".

Цьогоріч залишилася без номінантів тільки "Відзнака за різноманітність". Слід зазначити, що премія "Навиворіт" – перша щорічна українська літературна премія, створена підлітками, щоб відзначити найкращі підліткові книги року.

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