Переможцями літературної премії підлітків "Навиворіт" в номінації "Найкраща підліткова книга року" стали книжки "Не кажи нікому" Саші Камінської, "Шпигунки з притулку "Артеміда" Наталії Довгопол і "Академія Аматерасу" Наталії Матолінець.
Як повідомили на Facebook-сторінці премії, журі оголосило короткий список лауреатів за 2019 рік, пише Моя Школа OBOZREVATEL.
Отже, у номінації "Найкраща перекладна підліткова книга року" переможцями стали:
Лорі Голс Андерсон. "Говори";
Маріам Петросян. "Дім, в якому…";
Рімантас Кміта. "Хроніки Південного";
Джулія Уолтон. "Слова на стінах".
У номінації "Найкращий дизайн підліткової книги":
Томі Адеємі. "Діти кістки і крові";
Рімантас Кміта. "Хроніки Південного";
Кобербьоль. "Дика відьма Бойове хрещення".
Названо найкращі підліткові книги 2019 року
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Також є спеціальна відзнака "Найкраща книга фантастики для підлітків", в якій перемогу здобули:
Томі Адеємі. "Діти кістки і крові";
Філіп Пулман. "Книга пилу";
Патрік Несс. "Ходячий хаос. Ніж, якого не відпустиш".
Цьогоріч залишилася без номінантів тільки "Відзнака за різноманітність". Слід зазначити, що премія "Навиворіт" – перша щорічна українська літературна премія, створена підлітками, щоб відзначити найкращі підліткові книги року.
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