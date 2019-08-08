Названо найбільш оплачувані професії для українських випускників із профосвітою

Фахівець із професійною освітою отримуватиме в Україні середню заробітну плату не менше 7 тисяч гривень на місяць, а деякі професії – від 15 до 20 тисяч грн.

Про це розповіла гендиректор директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік. За її словами, традиційно добре оплачуваними професіями є ті, які стосуються аграрного та будівельного секторів, а також сфери обслуговування, пише пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Ви маєте можливість за 1,5-3 роки отримати прикладну професію, за якою можна заробляти непогані гроші. Українські роботодавці зацікавлені брати на роботу кваліфікованих випускників, які вміють працювати із сучасним обладнанням та розуміють особливості праці на виробництві", – підкреслила Шумік.

Також є дефіцитні професії або професії з особливими умовами праці. Вони також мають високий рівень оплати на ринку праці.

До топ-10 професій з високим заробітком увійшли:

Вишкомонтажник – середній рівень зарплати 20 тисяч гривень; Машиніст трубовигинальної установки пересувної – 19 тисяч гривень; Забійник на відбійних молотках – 17 тисяч 250 гривень; Крановий електрик – 15 тисяч гривень; Лицювальник-мармурник – 15 тисяч гривень; Шоколадник – 15 тисяч гривень; Обвалювач морепродуктів – 10 тисяч гривень; Головний касир – 10 тисяч гривень; Бісквітник – 9 тисяч 387 гривень; Водій тролейбуса – 9 тисяч 973 гривень.

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