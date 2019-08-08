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Названо найбільш оплачувані професії для українських випускників із профосвітою

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Фахівець із професійною освітою отримуватиме в Україні середню заробітну плату не менше 7 тисяч гривень на місяць, а деякі професії – від 15 до 20 тисяч грн.

Про це розповіла гендиректор директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік. За її словами, традиційно добре оплачуваними професіями є ті, які стосуються аграрного та будівельного секторів, а також сфери обслуговування, пише пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Ви маєте можливість за 1,5-3 роки отримати прикладну професію, за якою можна заробляти непогані гроші. Українські роботодавці зацікавлені брати на роботу кваліфікованих випускників, які вміють працювати із сучасним обладнанням та розуміють особливості праці на виробництві", – підкреслила Шумік.

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Також є дефіцитні професії або професії з особливими умовами праці. Вони також мають високий рівень оплати на ринку праці.

До топ-10 професій з високим заробітком увійшли:

  1. Вишкомонтажник – середній рівень зарплати 20 тисяч гривень;

  2. Машиніст трубовигинальної установки пересувної – 19 тисяч гривень;

  3. Забійник на відбійних молотках – 17 тисяч 250 гривень;

  4. Крановий електрик – 15 тисяч гривень;

  5. Лицювальник-мармурник – 15 тисяч гривень;

  6. Шоколадник – 15 тисяч гривень;

  7. Обвалювач морепродуктів – 10 тисяч гривень;

  8. Головний касир – 10 тисяч гривень;

  9. Бісквітник – 9 тисяч 387 гривень;

  10. Водій тролейбуса – 9 тисяч 973 гривень.

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Тема
Освіта в Україні
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Україна
Теги
Міносвіти освіта зарплата
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