Названо найбагатші школи України: список

Найбільше держфінансування у 2018 році отримали школи міста Києва, Волинської та Кіровоградської областей.

Дані, які допомогли зібрати обласні державні адміністрації, опублікувало Міністерство фінансів, пише LIGA.net (щоб переглянути рейтинг, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що в 2018 році держава профінансувала 14 776 шкіл України, які відвідують майже 4 млн учнів, на суму 82,9 млрд грн.

Так, у топ-5 шкіл за найбільшим держфінансуванням увійшли Волинський обласний ліцей ім. Героїв Небесної Сотні, Голованівський ліцей ім. Тараса Шевченка (Кіровоградська область), школи "Домінанта" і №329 "Логос" ім. Георгія Гонгадзе міста Києва, а також гімназія №4 ім. Модеста Левицького міста Луцька.

Рейтинг найбагатших шкіл LIGA.net

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