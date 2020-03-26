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Названо ймовірні дати проведення ЗНО-2020

1.3т
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Виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко повідомив, що основна сесія ЗНО може бути перенесена на серпень, вересень чи навіть жовтень 2020 року.

Про це він розповів в інтерв’ю "Главкому". За планом ЗНО мало відбутися з 21 травня до 17 червня. Залишається під питанням і початок навчального року 2020-2021. Його дата залежатиме від проведення ЗНО і вступної кампанії.

"Якщо терміни карантину подовжуються на один місяць, то ми відтерміновуємо всі свої заходи також на місяць. Тобто всі, хто зареєструвався на основну сесію, пройдуть тестування не у зазначений період, а в інший період", – сказав Бойко.

Названо ймовірну дату проведення ЗНО-2020

Названо ймовірну дату проведення ЗНО-2020

Запорізька обласна державна адміністрація

За його словами, у Міністерстві освіти допустили можливість провести контрольну роботу для 4-го і 9-го класу замість державної підсумкової атестації.

"Для 11 класу, тобто для випускників, які мають складати ДПА, передбачене тільки ЗНО. Тому що це зав’язано на різні нормативно-правові акти, від закону України до розпорядчих документів міністерств", – додав Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОН вперше заговорили про навчання школярів влітку.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Теги
ЗНО школа
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