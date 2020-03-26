Названо ймовірні дати проведення ЗНО-2020

Виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко повідомив, що основна сесія ЗНО може бути перенесена на серпень, вересень чи навіть жовтень 2020 року.

Про це він розповів в інтерв’ю "Главкому". За планом ЗНО мало відбутися з 21 травня до 17 червня. Залишається під питанням і початок навчального року 2020-2021. Його дата залежатиме від проведення ЗНО і вступної кампанії.

"Якщо терміни карантину подовжуються на один місяць, то ми відтерміновуємо всі свої заходи також на місяць. Тобто всі, хто зареєструвався на основну сесію, пройдуть тестування не у зазначений період, а в інший період", – сказав Бойко.

Названо ймовірну дату проведення ЗНО-2020 Запорізька обласна державна адміністрація

За його словами, у Міністерстві освіти допустили можливість провести контрольну роботу для 4-го і 9-го класу замість державної підсумкової атестації.

"Для 11 класу, тобто для випускників, які мають складати ДПА, передбачене тільки ЗНО. Тому що це зав’язано на різні нормативно-правові акти, від закону України до розпорядчих документів міністерств", – додав Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОН вперше заговорили про навчання школярів влітку.

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