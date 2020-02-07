Основна сесія ЗНО з 11 предметів у 2020 році триватиме з 21 травня до 15 червня, а додаткова – з 25 червня до 17 липня.

Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня. Реєстрація на тестування вже розпочалася й триватиме до 24 березня, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, ЗНО відбудеться в такі дні:

21 травня – математика,

26 травня – українська мова й література,

28 травня – фізика,

1 червня – іспанська, німецька, французька мови,

2 червня – англійська мова,

4 червня – історія України,

9 червня – біологія,

11 червня – географія,

15 червня – хімія.

Результати ЗНО будуть надіслані в електронні кабінети у відповідні дати. До 12 червня оголосять результати з математики та фізики, до 20 червня – з української мови та літератури, історії України та іноземним мовам, а до 24 червня – з біології, хімії та географії.

Нагадаємо, тестування повинні пройти учасники, які планують у 2020 році вступати до вишу на бакалавра, а також учні 11-х класів, які складають ДПА у формі ЗНО. Вступна кампанія стартуватиме з 1 липня.

Названо графік проведення ЗНО-2020 www.rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, хто може не складати ЗНО в 2020 році.

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