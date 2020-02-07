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Названо графік проведення ЗНО-2020

1.2т
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Основна сесія ЗНО з 11 предметів у 2020 році триватиме з 21 травня до 15 червня, а додаткова – з 25 червня до 17 липня.

Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня. Реєстрація на тестування вже розпочалася й триватиме до 24 березня, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Так, ЗНО відбудеться в такі дні:

  • 21 травня – математика,

  • 26 травня – українська мова й література,

  • 28 травня – фізика,

  • 1 червня – іспанська, німецька, французька мови,

  • 2 червня – англійська мова,

  • 4 червня – історія України,

  • 9 червня – біологія,

  • 11 червня – географія,

  • 15 червня – хімія.

Результати ЗНО будуть надіслані в електронні кабінети у відповідні дати. До 12 червня оголосять результати з математики та фізики, до 20 червня – з української мови та літератури, історії України та іноземним мовам, а до 24 червня – з біології, хімії та географії.

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Нагадаємо, тестування повинні пройти учасники, які планують у 2020 році вступати до вишу на бакалавра, а також учні 11-х класів, які складають ДПА у формі ЗНО. Вступна кампанія стартуватиме з 1 липня.

Названо графік проведення ЗНО-2020

Названо графік проведення ЗНО-2020

www.rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, хто може не складати ЗНО в 2020 році.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
ЗНО школа
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